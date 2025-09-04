1 órája
Elképesztő teljesítmény! Az első napon lett világbajnok Kolozsvári Lili
Már a délelőtti előfutamot is megnyerte Kolozsvári Lili, a Patent Győri Vízisport Egyesület versenyzője. Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság rövidkörös számának döntőjében fél perccel javította az idejét a kajakos, toronymagasan verte a mezőnyt.
A győri rendezésű ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság első napján egy győri érdekeltségű versenyző ült hajóba. Kolozsvári Lili számára kiválóan sikerült ez az év, éremesélyesként vágott bele a világversenybe.
A csütörtök délelőtti előfutamban 16 perc 32 másodperc alatt tette meg a 3,6 kilométeres rövidkört Kolozsvári Lili. A délutáni döntőben fantasztikusat evezett: 15 perc 54 másodperc alatt falta fel a távot, ezzel toronymagasan verte a mezőnyt.
Két magyar a kajak-kenu maraton vb dobogóján
A K1 ifjúsági női rövidtáv dobogósai:
- Kolozsvári Lili (Patent Győri VSE): 15:54.42
- Caroline Houser (Németország): 16:16.58
- Reisz Janka (UTE): 16:35.06
Kolozsvári Lili a második napon a 18,1 kilométeres maratonin is megméretteti magát, és testvére, Kolozsvári Brúnó is hajóba száll az U23-asok mezőnyében.
Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság programját ide kattintva lehet megtekinteni.