Elképesztő teljesítmény! Az első napon lett világbajnok Kolozsvári Lili

A győri rendezésű ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság első napján egy győri érdekeltségű versenyző ült hajóba. Kolozsvári Lili számára kiválóan sikerült ez az év, éremesélyesként vágott bele a világversenybe.

Kolozsvári Lili világbajnok az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokságon!

Fotó: Kajak-kenu Győr

A csütörtök délelőtti előfutamban 16 perc 32 másodperc alatt tette meg a 3,6 kilométeres rövidkört Kolozsvári Lili. A délutáni döntőben fantasztikusat evezett: 15 perc 54 másodperc alatt falta fel a távot, ezzel toronymagasan verte a mezőnyt.

Két magyar a kajak-kenu maraton vb dobogóján

A K1 ifjúsági női rövidtáv dobogósai:

Kolozsvári Lili (Patent Győri VSE): 15:54.42 Caroline Houser (Németország): 16:16.58 Reisz Janka (UTE): 16:35.06

Kolozsvári Lili a második napon a 18,1 kilométeres maratonin is megméretteti magát, és testvére, Kolozsvári Brúnó is hajóba száll az U23-asok mezőnyében.

Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság programját ide kattintva lehet megtekinteni.