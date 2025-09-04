szeptember 4., csütörtök

Kajak-kenu Maraton Világbajnokság

2 órája

Elképesztő teljesítmény! Az első napon lett világbajnok Kolozsvári Lili

Címkék#rövidtáv#Kolozsvári Lili#ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság#junior

Már a délelőtti előfutamot is megnyerte Kolozsvári Lili, a Patent Győri Vízisport Egyesület versenyzője. Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság rövidkörös számának döntőjében fél perccel javította az idejét a kajakos, toronymagasan verte a mezőnyt.

Kisalföld.hu

A győri rendezésű ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság első napján egy győri érdekeltségű versenyző ült hajóba. Kolozsvári Lili számára kiválóan sikerült ez az év, éremesélyesként vágott bele a világversenybe.

kajak-kenu maraton világbajnokság
Kolozsvári Lili világbajnok az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokságon!
Fotó: Kajak-kenu Győr

A csütörtök délelőtti előfutamban 16 perc 32 másodperc alatt tette meg a 3,6 kilométeres rövidkört Kolozsvári Lili. A délutáni döntőben fantasztikusat evezett: 15 perc 54 másodperc alatt falta fel a távot, ezzel toronymagasan verte a mezőnyt. 

Két magyar a kajak-kenu maraton vb dobogóján

A K1 ifjúsági női rövidtáv dobogósai:

  1. Kolozsvári Lili (Patent Győri VSE): 15:54.42
  2. Caroline Houser (Németország): 16:16.58
  3. Reisz Janka (UTE): 16:35.06

Kolozsvári Lili a második napon a 18,1 kilométeres maratonin is megméretteti magát, és testvére, Kolozsvári Brúnó is hajóba száll az U23-asok mezőnyében.

Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság programját ide kattintva lehet megtekinteni. 

 

