2 órája
Óriási hajrában szerzett bronzot a győri páros
Óriást küzdött a Boros Adrián - Erdélyi Tamás kettős vasárnap. Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság királyszámában harmadikként élt célba a győri páros.
A négynapos, győri rendezésű kajak-kenu maraton világbajnokság utolsó versenyszáma a férfi kajak párosok 29,9 kilométeres távja volt. Az Aranypart és a Mosoni-Duna, valamint a Rába melletti sétány is megtelt szurkolókkal, akik tapssal és hangos dobszóval buzdították a mezőnyt, köztük a magyar egységekben ülő versenyzőket is.
A Patent Győri VSE sportolói, Boros Adrián és Erdélyi Tamás mellett a Sellyei Csanád-Péli Zalán duó versenyzett a 28 egységből álló mezőnyben.
A kajak-kenu maraton világbajnokságon Sellyei remekelt
A férfi kajakosok klasszikus távú, 29,9 kilométeres versenyében 2018 után zárt magyar versenyző a dobogón. Sellyei Csanád élete versenyén lett bronzérmes.
Végig az élen a magyar egység
A királyszámban már jóval nehezebb dolga akadt a versenyzőnek. A rajt után még mindkét magyar egység az élbolyban evezett, azonban az első futószakasz végén a Sellyei-Péli duót fellökték a spanyolok, így ők hátrányba kerültek.
A Boros-Erdélyi kettős kezdetben egy ötfős csoportban haladt, az ötödik körre viszont már csak három egység haladt együtt. A hajrában Sellyeiék az ötödik helyen jártak. Az utolsó futásnál a győriek még elsőként szálltak a hajóba, a vízen azonban a portugálok és a dánok is a magyar egység elé kerültek. A Boros-Erdélyi kettős a bronzérmet szerzett.
Eredmények
- Jose Ramalho - Fernando Pimenta: 1:54:00.62
- Mads Pedersen -Philip Knudsen: 1:54:01.89
- Boros Adrián - Erdélyi Tamás: 1:54:03.85
...
4. helyezett: Sellyei Csanád - Péli Zalán: 1:55:19.47