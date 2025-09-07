szeptember 7., vasárnap

Kajak-kenu maraton vb

2 órája

Óriási hajrában szerzett bronzot a győri páros

Címkék#erdélyi tamás#Péli Zalán#mezőny

Óriást küzdött a Boros Adrián - Erdélyi Tamás kettős vasárnap. Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság királyszámában harmadikként élt célba a győri páros.

Kisalföld.hu

A négynapos, győri rendezésű kajak-kenu maraton világbajnokság utolsó versenyszáma a férfi kajak párosok 29,9 kilométeres távja volt. Az Aranypart és a Mosoni-Duna, valamint a Rába melletti sétány is megtelt szurkolókkal, akik tapssal és hangos dobszóval buzdították a mezőnyt, köztük a magyar egységekben ülő versenyzőket is.

kajak-kenu maraton világbajnokság
A Boros Adrián - Erdélyi Tamás kettős bronzérmet szerzett a kajak-kenu maraton világbajnokság királyszámában
Fotó: Krizsán Csaba

A Patent Győri VSE sportolói, Boros Adrián és Erdélyi Tamás mellett a Sellyei Csanád-Péli Zalán duó versenyzett a 28 egységből álló mezőnyben. 

A kajak-kenu maraton világbajnokságon Sellyei remekelt

A férfi kajakosok klasszikus távú, 29,9 kilométeres versenyében 2018 után zárt magyar versenyző a dobogón. Sellyei Csanád élete versenyén lett bronzérmes. 

Végig az élen a magyar egység

A királyszámban már jóval nehezebb dolga akadt a versenyzőnek. A rajt után még mindkét magyar egység az élbolyban evezett, azonban az első futószakasz végén a Sellyei-Péli duót fellökték a spanyolok, így ők hátrányba kerültek. 

A Boros-Erdélyi kettős kezdetben egy ötfős csoportban haladt, az ötödik körre viszont már csak három egység haladt együtt. A hajrában Sellyeiék az ötödik helyen jártak. Az utolsó futásnál a győriek még elsőként szálltak a hajóba, a vízen azonban a portugálok és a dánok is a magyar egység elé kerültek. A Boros-Erdélyi kettős a bronzérmet szerzett.

Eredmények

  1. Jose Ramalho - Fernando Pimenta: 1:54:00.62
  2. Mads Pedersen -Philip Knudsen: 1:54:01.89
  3. Boros Adrián - Erdélyi Tamás: 1:54:03.85

...

4. helyezett: Sellyei Csanád - Péli Zalán: 1:55:19.47

 

