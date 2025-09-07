szeptember 7., vasárnap

Kajak-kenu maraton vb

1 órája

Portugál fékezés, magyar kitartás: győri bronz a vb zárónapján – nyilatkozatok, XXL galéria!

A vb izgalmas fináléja volt a kajak kettesek versenye vasárnap. Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság zárófutamán a Boros Adrián – Erdélyi Tamás páros bronzérmet szerzett. Az éremátadó ceremónia után kérdeztük a sportolókat.

Kisalföld.hu

Minden sportolónak előnyt jelent a hazai pálya. A győri kajak-kenu maraton világbajnokság versenyzői jól ismerik a Mosoni-Duna és a Rába vizét, hiszen nap mint nap itt készülnek a megmérettetésekre.

kajak-kenu maraton világbajnokság
Mindkét győri egység jól rajtolt a kajak-kenu maraton vb zárónapján.
Fotó: Krizsán Csaba

Így volt ezzel Boros Adrián és Erdélyi Tamás is, akik a világverseny zárónapján, a 29,2 kilométeres távon álltak rajthoz. A 26 egységből álló mezőnyben a sportág legjobbjai indultak, köztük a háromszoros címvédő portugál páros, soraiban a mindössze három hete még a milánói vb-n is remeklő Fernando Pimentával.

„A pályánkban nem volt hiba. Ahogy terveztük, mindent úgy alakítottam. Jól taktikáztunk, jó helyeket választottunk” – értékelt Boros Adrián. Ez a futam valóban sokat követelt a helyezkedésben, hiszen már az első futószakasz végén komoly tumultus alakult ki. A spanyol egység a víz helyett a lendületesen kezdő Sellyei–Péli duó hajójára érkezett, felborítva őket. A magyar páros végül az ötödik helyen zárt. Borosék ekkor szerencsésen már a szökésben lévő hármas élbolyban eveztek tovább.

A végén az aranyéremért mentünk, ez a futásunkon is látszott. Kis könnyebbség volt, hogy hárman tudtunk elmenni, így nem fenyegetett az a veszély, hogy egy taktikai hiba miatt lecsúszunk a dobogóról. Tudtuk, hogy az érem meglesz

– tette hozzá Boros.

A kajak-kenu maraton világbajnokság élbolyában kisebb vita alakult ki

A közvetítésen is jól látszott, hogy az utolsó körben a hajókban ülők kommunikáltak egymással. Erről így beszélt:

„Az ellenfeleink a saját taktikájukat játszották ellenünk. Mi gyorsabb iramot akartunk menni, de ők direkt lassították a tempót. Ez okozta a mi elégedetlenségünket. Ha felvették volna a ritmusunkat, több esélyünk lehetett volna. A lassítás több energiát igényel, ráadásul más taktikai szempontokra is figyelni kell. Mi mindent beleadtunk. A dánok vállalták a tempózást, a portugálok viszont egyáltalán nem.”

A páros úgy érezte, ők dolgoztak a legtöbbet az élbolyban, ezért maradt bennük hiányérzet. A célba érkezés után azonban mosolyogva szálltak ki a hajóból.

„Úgy gondolom, minden körülmény ideális volt, de a végére elfáradtunk. Az egész éves edzésmunka viszont azt mutatja, hogy ha azt mondják, van még két kör, azt is le tudtam volna evezni” – mondta Boros.

A féltávnál még második helyen haladó Boros–Erdélyi hajó végül óriási ováció közepette a harmadik helyen futott be.

Erdélyi Tamás különösen élvezte a hazai közönség buzdítását:
„Hazai versenyen vagyunk, szurkolnak nekünk. Próbáltam kifelé is figyelni, és nagyon élvezni a futamot. Hatalmas élmény volt a buzdítás.”

Magyar érmek a kajak-kenu maraton vb zárónapján

Fotók: Krizsán Csaba

Magyarország az éremtáblázat élén

A hazai rendezésű világbajnokság magyar sikereket is hozott: Magyarország a 18 érmes nemzet közül 10 arany- 10 ezüst- és 7 bronzéremmel az éremtáblázat élén zárt, ismét bizonyítva vezető szerepét a kajak-kenu maraton szakágban.

