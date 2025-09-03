Ünnepélyes ceremóniával nyitották meg a kajak-kenu maratoni vb-t – galéria

Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság szervezői a masters világbajnoki futamokkal "melegítettek" a világversenyre. A világbajnokság hivatalos megnyitó ünnepségét szerdán este tartották meg a Dunakapu téren, az eseményen önkéntesek vonultak fel a résztvevő országok zászlóival.

Látványos előadással készült a Győri Balett az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság megnyitójára

Fotó: Csapó Balázs

A világhírű Győri Balett és a Győri Ütősegyüttes műsorával készültek a szervezők a kajak-kenu maraton vb hivatalos nyitóceremóniájára. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Pintér Bence polgármester és Thomas Konietzko, az ICF elnöke.