Kajak-kenu maraton világbajnokság

1 órája

Ünnepélyes ceremóniával nyitották meg a kajak-kenu maratoni vb-t – galéria

Címkék#futam#ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság#világverseny#kajak kenu#Győri Balett

A Dunakapu téren tartott ünnepélyes megnyitóval kezdődött el a világbajnokság. A kisalföldi vármegyeszékhelyen rendezik meg szeptember 4. és 7. között az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokságot, amelyen kilenc győri versenyző indul.

Kisalföld.hu

Az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság szervezői a masters világbajnoki futamokkal "melegítettek" a világversenyre. A világbajnokság hivatalos megnyitó ünnepségét szerdán este tartották meg a Dunakapu téren, az eseményen önkéntesek vonultak fel a résztvevő országok zászlóival.

kajak-kenu maraton világbajnokság
Látványos előadással készült a Győri Balett az ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság megnyitójára
Fotó: Csapó Balázs

A világhírű Győri Balett és a Győri Ütősegyüttes műsorával készültek a szervezők a kajak-kenu maraton vb hivatalos nyitóceremóniájára. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Pintér Bence polgármester és Thomas Konietzko, az ICF elnöke. 

ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokság megnyitó

Fotók: Csapó Balázs

A győri világbajnokság több szempontból különleges: a természetközeli pályán 48 ország sportolói versenyeznek.

A rövidkörökkel kezdődik a kajak-kenu maraton világbajnokság

A világverseny a kajak egyesek versenyével indul csütörtökön reggel 8 órakor, a kenusok 10 órakor szállnak hajóba a kiírás szerint

  • A junior női kajakosok 3,6 kilométeres futama 8 órakor
  • a női kajak egyesek 3,6 kilométeres rövidköre 8.30-kor
  • a junior férfi rövidkörös versenyzők 9 órakor
  • a férfi kajak egyesek pedig 9.30-kor rajtolnak.

A délutánt a parakenusok 10 kilométeres számával nyitják 13.45-kor, őket a seniorok követik. 

