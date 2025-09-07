Magyarok az éremtáblázat élén a kajak-kenu vb-n

A négynapos, győri rendezésű kajak-kenu maraton világbajnokság utolsó versenyszáma a férfi kajak párosok 29,9 kilométeres távja volt.

A kajak-kenu világbajnokságon bronzérmes Erdélyi Tamás és Boros Adrián. Fotó: Krizsán Csaba



Az Aranypart és a Mosoni-Duna, valamint a Rába melletti sétány is megtelt szurkolókkal, akik tapssal és hangos dobszóval buzdították a mezőnyt, köztük a magyar egységekben ülő versenyzőket is.

A duplán hazai pályán versenyző győri Boros Adrián, Erdélyi Tamás duó bronzérmet szerzett vasárnap a férfi kajak kettesek versenyében, 29,2 kilométeren a győri kajak-kenu maraton világbajnokságon az utolsó versenyszámban.

A viadal utolsó száma izgalmas versenyt ígért, a 26 hajós, bombaerős mezőnyben a két magyar egység mellett ott volt a háromszoros címvédő portugál egység is, benne a gyorsasági szakágban is klasszisnak számító Fernando Pimentával.

Taps és hangos dobszó

A Rába melletti sétány is megtelt szurkolókkal

Fantasztikus hangulat

A Boros–Erdélyi kettős kezdetben egy ötfős csoportban haladt, az ötödik körre viszont már csak három egység haladt együtt. A hajrában Sellyeiék az ötödik helyen jártak. Az utolsó futásnál a győriek még elsőként szálltak a hajóba, a vízen azonban a portugálok és a dánok is a magyar egység elé kerültek.

Az utolsó száz métert a riválisok bírták jobban, a portugálok sorozatban negyedszer nyertek, a magyarok pedig egy harmadik hellyel zártak.

„Nagyon örülök ennek az eredménynek és büszke vagyok magunkra – értékelt Boros Adrián. – Én úgy érzem, mi dolgoztunk a legkeményebben a mezőnyben, a végén pedig az utolsó futószakaszon addig futottunk, amíg tudtunk, ami jól sikerült, nem voltunk messze attól, hogy a célegyenesre mi forduljunk be először. Hajszálon múlt csak. Hazai közönség előtt mindig nagyon jó versenyezni, én legalább annyira büszke vagyok magamra, mint tíz évvel ezelőtt.”

„Nagyon hosszú volt ez az idő, nagyon vártam már, hogy mi is vízre szállhassunk –

mondta Erdélyi Tamás arra utalva, hogy ők csak ebben a számban, az utolsóban versenyeztek a viadalon. – Én sokáig nem gondoltam biztosnak az érmet, mert az üldözők 35–40 másodperccel voltak csak mö-

göttünk, csak akkor éreztem, hogy megvan legalább a bronz, amikor befordultunk a Radó-sziget tetejénél.”

Vasárnapi felnőtt magyar eredmények. Férfi K–2 (29,2 km): 3. Boros Adrián, Erdélyi Tamás 1:54:03.85 ...5. Sellyei Csanád, Péli Zalán 1:55:19.47. Férfi C–2 (21,8 km): 8. Laczó Dániel, Bakó Tamás 1:43:29.42. Női K–2 (25,5 km): 2. Szerafin Zsófia, Kiszli Vanda 1:51:27.11. 3. Sinkó Panna, Csépe Panna 1:51:28.89.

Szombati felnőtt eredmények. Férfi K–1 (29,2 km): 3. Sellyei Csanád 2:00:21.02 ...10. Noé Bálint 2:01:45.59. Férfi C–1 (21,8 km): 5. Pluzsik Mihály 1:47:13.38 ...12. Laczó Dániel 1:51:35.71. Női K–1 (25,5 km): 2. Kiszli Vanda 1:56:42.74. ...6. Csépe Panna 2:00:43.44. Női C–1 (14,4 km): 1. Bragato Giada 1:17:16.13 ...6. Matkovics Lili Sára 1:19:48.38.

Az ifjúsági mezőnyben a hétvégén a győriek közül megvédte világbajnoki címét ifjúsági K2-ben Hudi-Kadler Panni és Zatykó Panka. Fiú C2-ben ezüstérmes Hancz Illés, Gyúrós Arnold.

Színvonalas kajak-kenu vb

Győr negyedszer is nagyszerű házigazdának világbajnoki bizonyult. Csodálatos természeti környezetben, nagyszerű szervezéssel ismét magas színvonalú vb-t rendezett. Biztosak lehetünk benne, ha a város legközelebb pályázik, a rendezés odaítélése nem lesz kétséges.

Magyarország – a korosztályos és az első alkalommal megrendezett paraversenyeket is beleszámolva – 10 arany-, 10 ezüst- és 7 bronzéremmel zárta a győri világbajnokságot, és ezzel az éremtáblázat élén végzett.

