Kajak-kenu maraton vb

18 perce

Hét év után ismét magyar érem férfi kajak egyesben

Címkék#győri#világbajnok#kajak kenu

Sellyei Csanád remek teljesítménnyel bronzérmet szerzett a férfi kajakosok klasszikus távú, 29,2 kilométeres versenyében a győri kajak-kenu maraton világbajnokságon. Magyarország 2018 után zárt ismét az első három között ebben a számban.

kajak-kenu
Sellyei Csanád bronzérmes a győri kajak-kenu vb-n.

A versenynap utolsó döntője gyakorlatilag már kevéssel a rajt után eldőlt, a kétszeres címvédő dán Mads Pedersen ugyanis hamar az élre állt, és olyan tempót kezdett el diktálni, amelyet nem bírtak az ellenfelek. A folyton változó létszámú üldözőbolyban ott volt a két magyar, a Ferencvárosi rutinos kajakosa, az 5000 méteren világ- és Európa-bajnok, 31 éves Noé Bálint és a váciak 2003-as születésű versenyzője, Sellyei Csanád is.

A hajrához közeledve Sellyei, a mezőny két dél-afrikai résztvevője, Nicolas Notten és a 2022-ben győztes Andrew Birkett, valamint a francia Jeremy Candy küzdött az ezüst- és bronzéremért, aztán az utolsó futószakaszon Notten és Candy is hibázott. Birkett és Sellyei viszont tökéletesen szállt vissza a hajójába, ezzel eldőlt a további érmek sorsa: előbbi lett a második, utóbbi pedig a harmadik. Noé Bálint tizedikként ért célba. Magyarország legutóbb 2018-ban, a második helyen végző Boros Adrián révén szerzett érmet ebben a számban.

"Ez életem versenye volt" - jelentette ki a friss bronzérmes Sellyei. - A tervem az volt, hogy az első fordulóig legyek ott az élbollyal, de tudtam, hogy ezek a srácok villámkezűek, ezért életem rajtjára volt szükség. Büszke vagyok rá, hogy sikerült, utána pedig tapadtam a többiekre. Nyilván Pedersen egy másik univerzum, nem is ő volt az ellenfél, de örülök, hogy az üldözők között ott tudtam maradni. Ami pedig a végén történt, azt nagyon sokszor vissza fogom nézni, hogy elhiggyem. A váciak semmitől nem félnek, senkitől nem ijednek meg, ez a véremben van, ha kell, én a kaszák közé is beugrok. Tudtam, hogy életem futására lesz szükség, nem tudom, hogyan csináltam, de sikerült."

Sellyei - aki a zárónapon még párosban is vízre száll majd - megköszönte a közönségnek a buzdítást és elmondta, hogy reméli, ezzel az eredménnyel inspirálja a fiatalokat, és még népszerűbb lesz itthon a maratoni szakág.

A vb a vasárnapi páros versenyekkel zárul a győri Aranyparton.

Kajak-kenu eredmények

férfi K-1 (29,2 km), világbajnok: Mads Pedersen (Dánia) 1:58:42.14 ó 2. Andrew Birkett (Dél-afrikai Köztársaság) 2:00:19.78 3. Sellyei Csanád 2:00:21.02 ...10. Noé Bálint 2:01:45.59

férfi C-1 (21,8 km), világbajnok: Mateusz Zuchora (Lengyelország) 1:43:20.20 2. Mateusz Borgiel (Lengyelország) 1:43:23.16 3. Fernando Busto Bandin (Spanyolország) 1:43:30.95 ...5. Pluzsik Mihály 1:47:13.38 ...12. Laczó Dániel 1:51:35.71

női K-1 (25,5 km), világbajnok: Melina Andersson (Svédország) 1:56:38.69 ó 2. Kiszli Vanda 1:56:42.74 3. Anna Margrete Sletsjoee (Norvégia) 1:58:41.00 ...6. Csépe Panna 2:00:43.44 női 

C-1 (14,4 km), világbajnok: Bragato Giada 1:17:16.13 ó 2. Daniela Cociu (Moldova) 1:17:45.84 3. Ludmila Babak (Ukrajna) 1:18:18.28 ..6. Matkovics Lili Sára 1:19:48.38

