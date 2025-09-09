Jubileumi ünnepség a béke szigetén, 25 éves a Győrzámolyi KTC Tennis Club

„A Karácsony Robi uszodát épít”

–A zámolyi a templom mellett, a falu legszebb részén volt egy három házhely nagyságú telek – emlékezett vissza Karácsony Róbert. – Az egyház kínálta eladásra, de azt kikötötték, hogy az utcafronton lévő részre ház nem épülhet. Feleségemmel, Karácsonyné Mayer Évával mindketten teniszeztünk, és arra jutottunk: megvesszük az első telket, majd pályát építünk rá.

A klubvezető hozzátette, hogy az „egy pálya nem pálya” elv alapján 2003-ban megépítették mellé a második szabványos pályát, majd 7-8 évre rá a harmadik és negyedik hátsó edzőpályákat.

–Az első pálya elkészítéséhez Dallos Róbert személyében nagyszerű szakembert találtunk és vezetésével 2000 februárjában megkezdtük a földmunkákat. A hétrétegű pályatest építésének a falu valósággal a csodánkra járt, és találgatták, mi készül. „A Karácsony Robi uszodát épít.” - ez volt az egyik megfejtés.

Tökéletes körülmények kicsiknek és nagyoknak

A vezető elmondta, hogy a négy salakos pályán a nagycsoportos óvodásoktól a középiskolásokig minden korosztály örömmel vette igénybe a teniszcentrumot, és a lelkes edzőgárdának köszönhetően a felnőttek is hamar rászoktak az „új” sportágra. A sikert igazolja, hogy jelenleg 80-100 környékbeli gyerek tanulja itt a tenisz fortélyait.

–Mai napig célunk a sportág alapjainak mind tökéletesebb megtanítása – magyarázta a klubvezető. – A lelkes amatőrök mellett a teljesség igénye nélkül olyan játékosok indultak tőlünk, mint Csordás Boglárka, Karácsony Patrícia, Nisóczi Botond, akiknek nevelésében edzőik: Gyömörei Tamás, Kéki Miklós, Király Tibor, Neuberger Ákos vettek részt.

A mai napig nemcsak helyi, de dunaszegi, győrladaméri, győrújfalui és győri teniszezők is rendszeresen járnak hozzánk. Legidősebb, egyben egyik legkedvesebb játékosunk id. Mester Csaba például Pázmándfaluról érkezett, és lelkesedésének, barátságának köszönhetjük lehúzóinkat és versenybírói székünket.

Rendszeresek a versenyek, egész évben komoly aktivitás

Győrzámolyon a teniszidény – az időjárás kegyességétől függően – általában április közepétől október közepéig tart. Egész évben rendeznek amatőr, fél-amatőr versenyeket kicsiknek és nagyoknak, különösen népszerűek például a szülő-gyerek tornák. –A napi edzéseken, éves versenyeken túl is nagyszerű közösség vagyunk, és nemcsak itt "a béke szigetén" – tette hozzá Karácsony Róbert. – Kiváló kapcsolatot ápolunk egy hamburgi teniszklubbal, akikkel közös táborozást is tartottunk. Ezen felül rendszeresen szervezünk téli sítáborokat, illetve minden év februárjában megtartjuk a népszerű Tenisz Bált.