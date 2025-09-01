szeptember 1., hétfő

Gyász

59 perce

Elhunyt a magyar származású ökölvívó, a Bud Spencer-filmek sztárja

Címkék#Joe Bugner#Joe Frazier#Akit Buldózernek hívtak#Én a vízilovakkal vagyok#Muhammad Ali#bud spencer

Gyászol az ökölvívó- és a filmvilág. Hetvenöt éves korában elhunyt Joe Bugner magyar származású profi világ- és Európa-bajnok ökölvívó. A Brit Ökölvívó Szövetség hétfői tájékoztatása szerint a háromszoros kontinensbajnok nehézsúlyú bokszoló Brisbane-ben hunyt el.

Kisalföld.hu

Joe Bugner 1950. március 13-án Szőregen született Kreul József néven, majd szüleivel az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, és előbb Angliában, később pedig Ausztráliában telepedett le.

Joe Bugner
Bud Spencer (balra) és Joe Bugner több filmben játszott együtt.

Joe Bugner legendák ellen bokszolt 

1973-ban Muhammad Ali és Joe Frazier ellen is ringbe lépett, előbbivel 1975-ben ismét megküzdött a világbajnoki címért, de ezeket a találkozókat pontozással elveszítette. Bár 1976-ban visszavonult, a következő két évtizedben szórványosan visszatért, 1998-ban például James Smith legyőzésével - technikai KO az első menetben - megszerezte a Bokszvilágszövetség (WBF) világbajnoki övét. Profi pályafutása 32 évig tartott, 83 mérkőzéséből 69-et nyert meg, 41-et kiütéssel.

Időközben színésznek állt, 1978 és 2004 között nagyjából harminc film- és sorozatszerepet játszott el, szerepelt például az Én a vízilovakkal vagyok, az Akit Buldózernek hívtak, a Seriff az égből, illetve az Aranyeső Yuccában című alkotásokban.

Korábban arról nyilatkozott, hogy bőrrákkal küzd.

