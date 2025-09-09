Jó idényt zártak, s már Brazíliára készülnek

„A korosztályok eredményeit figyelembe véve az eddigi legsikeresebb szezonon vagyunk túl, futsalszakosztályunk történelmét tekintve. Az U17-es és az U19-es csapatunk is második helyezést ért el a regionális bajnokságban, a felnőtt együttes ismét NB III-as bajnokságban szerepelt, valamint U11-es korosztállyal bővült a szakosztályunk, így rekordnak számító, közel hetven játékost versenyeztettünk a bajnoki évben négy korosztályban. Az U11-es játékosainkra magasabb osztályú klubok is felfigyeltek, amiben fontos szerepe volt a futsalnak is – emelte ki Máté Szilárd edző. – A futsalbajnokságokban való versenyeztetés a játékosok egyéni fejlődése mellett – ami segíti a komplexebb labdarúgóvá válást is - a nagypályás szereplésben is folytatódott a pozitív hatás, az érintett játékosok nagy része bajnoki címet nyert aktuális bajnokságában, közülük többen szerződést is kaptak.”

A szakvezető megemlítette a Gyirmót U16-os és U19-es bajnoki címet szerző csapatait, amelyekben 18 bercsényis játékos szerepelt.

„Az iskolai versenyeken is kiválóan szerepeltünk, három országos döntőbe is be jutottunk, amire eddig még nem volt példa. Ott voltunk a kispályás labdarúgó diákolimpia országos döntőjében, ahol a tizenharmadik helyezést értük el, több mint hatszáz induló közül. Az úgynevezett Centrum Futsal Bajnokságban az országos döntőn ötödik helyezést értünk el, több mint száz intézmény közül, immár nyolcadik éve, egyedüli bejutott iskolaként az országból. A futsal diákolimpián, az U19-es csapatunkra épülő Bercsényi Technikum országos bajnok lett négyszázötvenkét nevezett iskola közül, amivel jogot szerzett az iskolai sportszövetség világbajnokságán elindulni, amit idén novemberében Brazíliában rendeznek.”

Utóbbival kapcsolatban nyár elején dőlt el, hogy a fenntartó iskola, a szülők, a városvezetés és több támogató segítségével sikerült előteremteni az utazás költségeit, így a győri Bercsényi-technikum futsalcsapata elutazhat a dél-amerikai országba. A mostani együttes alapjait a Rába ETO-nak köszönhetően már öt-hat éve lerakták, amit azóta az iskolában sikerült még jobbá formálni. Az iskolai világbajnokságon a házigazdán kívül az ellenfelekről egyelőre nincs információ (a legutóbbi 2023-as világbajnokságon, amit Szerbiában rendeztek, tizenhét iskolai csapat mérte össze tudását), nem tudni még, mely országok csapatai lesznek a riváliosk, de ami biztos, s a segítőknek hála, a Bercsényi-iskola együttese a maximális létszámú kerettel, tizenkét játékossal vághat neki a nem mindennapi útnak és feladatnak.