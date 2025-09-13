szeptember 13., szombat

Atlétika

1 órája

„Jó, hogy itt voltam” - mondta a győri rúdugró, aki 26. lett a vb-n

Címkék#Böndör Márton#világbajnokság#atlétika#rúdugrás

Böndör Márton 5,40 méteres eredménnyel zárta szombaton a férfi rúdugrás selejtezőjét, így nem jutott be a döntőbe a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon, és a 26. helyen végzett.

A győriek ugrójának meseszerűen alakult a nyara, ugyanis a szezon előtt csupán 5,45 méteres egyéni csúccsal rendelkezett, ám júniusban, a madridi csapat Európa-bajnokságon 5,70 méterre tornászta fel a rekordját, azt követően pedig előbb bronzérmet nyert az Egyetemi Világjátékokon, majd a nemzetközi versenyeken elért 5,60 feletti eredményekkel a ranglistán akkorát lépett előre, hogy kijutott a vb-re.

A rúdugrás 36 fős mezőnye két részre osztva, párhuzamosan két szőnyegen vívta selejtezőjét, melyben a 12-es döntőhöz szükséges szint 5,80 méter volt.

BÖNDÖR Márton
Böndör Márton a férfi rúdugrás selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon. 
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A 23 éves magyar ugró a selejtező elején nem tűnt feszültnek és ezt első ugrásával is bizonyította, szépen lendült át az 5,40 méteres kezdőmagasságon. A beugró ezen a szinten nem volt igazán magasan, ám így is volt öt versenyző, aki nem tudta teljesíteni és eredmény nélkül, helyezetlenül zárt.

A következő magasság az 5,55 méter volt, amire Böndör háromszor is ráugrott, ám mindannyiszor leverte. Az utolsó rontás után láthatóan dühösen és szomorúan vette tudomásul, hogy véget ért számára a viadal, annak ellenére, hogy az utolsó kísérletnél megvolt a szükséges magasság, de ráesett a lécre.

Most már az van bennem elsősorban, hogy de jó, hogy itt voltam, de az az igazság, hogy nagyon szerettem volna még legalább az 5,55-öt átugrani. Az nagyon bosszant és csalódott vagyok, hogy nem sikerült. Sok kis apróság miatt alakult ez most így, de tanulni fogok belőle. Jövőre már fedettpályán szeretnék sokat versenyezni és tovább javulni

– mondta az MTI-nek Böndör Márton, hozzátéve, hogy a melegítése jól sikerült, de kissé megzavarta, hogy egy-egy kísérlet között nagyon sokat kellett várnia, mert ebben még nincs komoly tapasztalata. A 26. helyen zárt győri ugró arról is beszélt, hogy úgy érzi, a nagy sztárok is valamelyest befogadták, már nem érzi magát megilletődöttnek mellettük, jövőre pedig szeretne stabilan 5,70-es ugró lenni, az egyéni csúcsát pedig 5,80-ra javítani.
A döntőbe jutáshoz végül 5,75 méterre volt szükség.

 

