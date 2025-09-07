Iskolajátékkal nyert az FC Sopron

FC Sopron–Budaörs 4-0 (4-0)

Sopron, 400 néző. V.: Horváth P.

Sopron: Ferenczi - Molnár, Fendrich (Végh, 83.), Orosz, Reseterits, Somogyi (Nagy G., 75.), Szilágyi (Baumgartner, 83.), Tóth D., Varga O. (Oláh, 64.), Kocsis Á., Vankó (Leczovics, 75.). Vezetőedző: Finta Zoltán.

Budaörs: Konorót - Szaka (Jász, 46.), Kovács G., Gál, Schmidtka (Lehoczky, 62.), Szécsi, Molnár Cs. (Duró, 76.), Rónaszéki (Laudán, 46.), Jármai (Németh K., 62.), Sóron, Sajbán. Vezetőedző: Imrik László.

Gsz.: Varga O., (14., 32.), Molnár Cs. (39.), Vankó (43.).

Az első félidőben a hazai csapat leiskolázta ellenfelét. Szép soproni támadások után látványos gólokat láthatott a közönség. A második játékrész nyomokban sem hasonlított az első félidőre. A hazai csapat győzelme megérdemelt.

Finta Zoltán: - Gratulálok a csapatomnak. Úgy érzem megérdemelten nyertünk. Az első félidőben látottakat szeretnénk állandósítani.

Páder Vilmos