1 órája
A Kisalföld rábaközi olvasói Dublinban szurkoltak a magyar válogatottnak - fotók a helyszínről
Döntetlennel kezdte a világbajnoki selejtezőit a magyar labdarúgó válogatott szombaton este Dublinban. Kedden a porugálok érkeznek Budapestre. Sok magyar szurkoló kísérte el a csapatot Írországba.
2-2-es döntetlennel végződött az Írország-Magyarország világbajnoki selejtező. A Rábaközből több olvasónk is a helyszínen szurkolt a magyar csapatnak.
Olvasónk fotói az Íroszág-Magyarország meccsről
A mérkőzés krónikája
Hősies küzdelemben döntetlen a vb-selejtezős rajton
Majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2-2-es döntetlennel rajtolt Írország vendégeként a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatában.
Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai álomszerűen kezdtek, ugyanis Varga Barnabás és Sallai Roland találatával 15 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert. Térfélcserét követően viszont hamar szépített Evan Ferguson, ráadásul a magyar csapat Sallai piros lapja miatt emberhátrányba is került, ennek ellenére majdnem sikerült kivédekeznie a hosszabbítással együtt hátralévő bő negyven percet, de a ráadásban Adam Idah egyenlített.
Az olasz szakvezető a csereként beküldött Tóth Barna és Ötvös Bence személyében két újoncot is avatott a találkozón.
A magyarok kedden a csoport favoritját, a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadják a Puskás Arénában.
Írország-Magyarország 2-2 (0-2)
Európai vb-selejtezők, F csoport, 1. forduló
Dublin, Aviva Stadion, 50 137 néző, v.: Harm Osmers (német)
Gólszerzők: Ferguson (49.), Idah (93.), illetve Varga B. (2.), Sallai (15.)
piros lap: Sallai (52.)
sárga lap: Ferguson (42.), Cullen (54.), Collins (90.), illetve Szoboszlai (30.), Szalai A. (48.), Dibusz (60.), Varga B. (80.), Tóth B. (86.)
Írország: Kelleher - O'Brien, Collins, O'Shea, Doherty (Ogbene, 66.) - Knight (McAteer, 90.), Cullen (Taylor, 66.), Azaz (Idah, 79.) - Szmodics (Johnston, 79.), Ferguson, Manning
Magyarország: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) - Szoboszlai, Styles - Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Sallai - Varga B. (Tóth B., 80.)
I. félidő: 2. perc: egy bal oldali beadást ugyan még kifejeltek a hazai védők, de a Styles által a büntetőterületre visszatett labdát Varga 8 méterről a keresztléc alá lőtte (0-1).
15. perc: Szoboszlai jobb oldali szöglete után Sallai 5 méterről a kapu jobb oldalába fejelt (0-2).
II. félidő: 49. perc: Manning szabadrúgását csak kiütni tudta Dibusz, a kipattanót Szmodics fejelte középre, ahol a jó ütemben érkező Ferguson közelről a kapuba lőtt (1-2).
52. perc: Sallai küzdött a labdáért O'Shea-vel, miután néma maradt a játékvezető sípja, felindulásból rátaposott ellenfele lábára, így egyből piros lapot kapott.
93. perc: Manning bal oldali beadását követően Idah 5 méterről a keresztléc alá fejelte (2-2).
A magyar válogatott szempontjából nem is kezdődhetett volna jobban a mérkőzés, mert jószerivel az első akcióból betalált Varga Barnabás. A vezetés birtokában is többet volt a labda a magyaroknál, akik rendre beadásokkal próbálták keresni a remek fejjátékkal rendelkező Vargát, egy alkalommal a ferencvárosi csatár nem sokkal tévesztett célt. Alig néhány perccel később Szoboszlai szöglete után ha nem is Varga, de Sallai már bevette fejjel az írek kapuját, így mindössze negyedóra alatt megnyugtató előnyre tettek szert Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai. Kétgólos magyar vezetésnél mezőnyben kiegyenlítetté vált a játék, de a statikusan, kevés mozgással és fantázia nélkül futballozó írek nem tudták átjátszani a vendégvédelmet, a kevés kivételek alkalmával pedig az utolsó passzok pontatlannak bizonyultak, így Dibusznak egyetlen komoly védeni valója volt a szünetig, arra is 45 percet kellett várni. Támadásban ekkor már semmilyen kockázatot nem vállalt a magyar csapat, de azért akadt egy-két ígéretes kontrája még ha a befejezésig nem is jutottak el az akciók.
Amilyen jól indult az első játékrész, legalább annyira rosszul kezdődött a második, mivel az írek szinte azonnal szépítettek, ráadásul néhány perccel később Sallait egy rendkívül buta, a mezőnyben szándékosan elkövetett durva szabálytalanságért kiállította a játékvezető. Ettől nemcsak a közönség, hanem a hazai csapat is belelkesedett, viszont az ír rohamokat kihasználva remek kontrákat vezettek a magyarok, Bollának három helyzete is volt, kétszer Kelleher védett, a második lövése viszont elkerülte a kaput. A hatvanadik perctől elkezdtek záporozni a beadások a magyar kapu elé, ezek nem kevés veszélyt okoztak, de mind a fejesek, mind a kifejelt labdák után érkező lövések elkerülték a kaput. Az egyetlen kivételt Azaz ötméteres fejese jelentette, akkor viszont Dibusz vetődve védett hatalmas bravúrral. Az utolsó negyedórára teljesen beszorult a magyar válogatott, de mind a kilenc mezőnyjátékos hősiesen és önfeláldozóan védekezett, amikor ők nem tudtak segíteni, akkor pedig rendre Dibusz állta a labda útját több nagyszerű védéssel. Amikor már úgy tűnt, óriási küzdelemben meglesz a rendkívül fontos három pontot, akkor a 93. percben Idah fejesével egyenlítettek az írek, így nem sikerült lépéselőnybe kerülni a szigetországiakkal szemben.
Rossi szerint a bíró nem egyenlően bánt a csapatokkal
Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a játékvezető nem egyenlő mércével bánt a magyar és az ír labdarúgó-válogatottal a két csapat 2-2-es döntetlennel végződött világbajnoki selejtezőmérkőzésén Dublinban.
"Ebben a pillanatban csalódottak vagyunk, hogy az utolsó pillanatban nem sikerült megőrizni az előnyünket, még ha a második félidőben hatalmas nyomást is helyeztek ránk az írek. A mérkőzést egészében kell vizsgálni, márpedig az elsőben nagyon jól kezdtünk, 2-0 után pedig lassítottuk a játékot, az ellenfél nem is tudott semmi különöset csinálni" - kezdte értékelését az MTI érdeklődésére az olasz szakvezető. "Aztán a bíró talán azt gondolta, labdarúgás helyett birkózásról van szó, de nem volt egyenlő a bánásmód. Negyven percet emberhátrányban játszani nehéz, akkor már védekezni kellett, de elégedett vagyok, ahogy a játékosok küzdöttek, mert a második játékrészben oroszlánként harcoltak".
A hatvanéves szakember két konkrét esetet rótt fel a német Harm Osmers játékvezetőnek. Szerinte az írek szépítő találatánál Nathan Michael Collins nem engedte felugrani Varga Barnabást, azaz szabálytalan körülmények között esett a gól. Rossi még azt kifogásolta, hogy a kiállítás előtt tisztán szabálytalankodtak Sallai Rolanddal szemben, amit nem fújtak le, ezért a bírónak ugyan úgy tűnhetett, hogy a Galatasaray futballistája frusztrációja miatt lépett oda az ír játékosnak, ugyanakkor nem lépett a rivális lábára, így a sárga is elég lehetett volna. Rossi megjegyezte, nem lesz könnyű pótolni az eltiltott játékosát, mert bár vannak jó futballisták a magyar keretben, de egyértelműen Sallai a legjobb támadója Varga mellett.
"Pozitív volt Szoboszlai Dominik hátravont játéka a labdatartásnál. A kiállítás után átálltunk 5-3-1-re, így már nem tudtunk nyomást gyakorolni az ellenfélre. Ő bármilyen pozícióban megállja a helyét, ahogy azt a Premier League-ben is bizonyítja, de szerintünk hatos, védekező középpályás pozícióban a világ egyik legjobbja lehet" - mondta Rossi azzal kapcsolatban, hogy a Liverpool sztárja ezúttal a válogatottban megszokotthoz képest hátrébb kapott szerepet.
A magyarok szövetségi kapitánya úgy vélte, meg lehetett volna szerezni a harmadik gólt az első félidőben, de akár a második elején is kontratámadásból, amivel csapata eldönthette a mérkőzést. Meglátása szerint viszont győzelem és 3-2-es vereség esetén is mindenképpen nyitott maradt volna a csoport, mert a két gárda utolsó fordulós, budapesti összecsapása lesz a döntő a második, pótselejtezőt érő helyet illetően.
"Tudjuk, milyen fontos volt ez a meccs, ezért csalódást keltő, hogy nem tudtuk itthon tartani a három pontot. Fantasztikus volt a hangulat, főleg a második félidőben, megérdemeltük volna a győzelmet. Pszichésen rendkívül nehéz helyzet 15 perc után 0-2-re állni, nem könnyű innen visszajönni, kiváltképpen a világranglistán harminc hellyel előttünk álló magyarok ellen, de nekünk sikerült" - értékelt Heimir Hallgrímsson, az írek szakvezetője. "A szünetben azt mondtam a fiúknak, nincs mit veszítenünk és eszerint is játszottak, legalább negyven beívelésünk volt a második félidőben. Meg kell becsülni ezt a pontot, de a legfontosabb, hogy Magyarország nem kapott hármat".
Az izlandi tréner úgy vélte, a magyarok a 15. perctől csak az időt húzták, ezért iróniával a szavaiban hozzátette, "Rossi ezért nyugodtan mérges lehet a bíróra".
A magyar válogatott kedden a csoport favoritját, a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.