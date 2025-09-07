A Kisalföld rábaközi olvasói Dublinban szurkoltak a magyar válogatottnak - fotók a helyszínről

2-2-es döntetlennel végződött az Írország-Magyarország világbajnoki selejtező. A Rábaközből több olvasónk is a helyszínen szurkolt a magyar csapatnak.

Írország-Magyarország - Szép volt fúk!

Olvasónk fotói az Íroszág-Magyarország meccsről

Hamarosan kezdődik

Veszkényi szurkolók a lelátón

Irány az ír-magyar meccs!

A mérkőzés krónikája

Hősies küzdelemben döntetlen a vb-selejtezős rajton

Majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2-2-es döntetlennel rajtolt Írország vendégeként a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatában.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai álomszerűen kezdtek, ugyanis Varga Barnabás és Sallai Roland találatával 15 perc alatt kétgólos előnyre tettek szert. Térfélcserét követően viszont hamar szépített Evan Ferguson, ráadásul a magyar csapat Sallai piros lapja miatt emberhátrányba is került, ennek ellenére majdnem sikerült kivédekeznie a hosszabbítással együtt hátralévő bő negyven percet, de a ráadásban Adam Idah egyenlített.

Az olasz szakvezető a csereként beküldött Tóth Barna és Ötvös Bence személyében két újoncot is avatott a találkozón.

A magyarok kedden a csoport favoritját, a júniusban Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadják a Puskás Arénában.

Írország-Magyarország 2-2 (0-2)

Európai vb-selejtezők, F csoport, 1. forduló

Dublin, Aviva Stadion, 50 137 néző, v.: Harm Osmers (német)

Gólszerzők: Ferguson (49.), Idah (93.), illetve Varga B. (2.), Sallai (15.)

piros lap: Sallai (52.)

sárga lap: Ferguson (42.), Cullen (54.), Collins (90.), illetve Szoboszlai (30.), Szalai A. (48.), Dibusz (60.), Varga B. (80.), Tóth B. (86.)

Írország: Kelleher - O'Brien, Collins, O'Shea, Doherty (Ogbene, 66.) - Knight (McAteer, 90.), Cullen (Taylor, 66.), Azaz (Idah, 79.) - Szmodics (Johnston, 79.), Ferguson, Manning

Magyarország: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) - Szoboszlai, Styles - Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Sallai - Varga B. (Tóth B., 80.)

I. félidő: 2. perc: egy bal oldali beadást ugyan még kifejeltek a hazai védők, de a Styles által a büntetőterületre visszatett labdát Varga 8 méterről a keresztléc alá lőtte (0-1).

15. perc: Szoboszlai jobb oldali szöglete után Sallai 5 méterről a kapu jobb oldalába fejelt (0-2).