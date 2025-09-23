2 órája
Ipartechnika siker a győri derbin
Tapétagyár Szuperliga női
Ipartechnika Győr SE – Rába ETO Győr SE 6-2 (3340-3201)
Nagyon régen rendeztek két győri csapat közti bajnoki mérkőzést, így mindkét oldalon várakozással tekintettek az összecsapás elé. Az viszont várható volt, hogy a rutin és a fiatalság között ezúttal is az előbbi lehet eredményesebb. Így is történt, hiszen az első párok küzdelme után Horváth Sarolta és Tóth-Móricz Kata révén az Ipartechnika két egyéni pont mellett majd 80 fás előnyt szerzett. A középső sorban aztán Karácsony Dolli kiváló egyéni csúccsal remekelt, és Szabó Boglárka is megmutatta, hogy pályafutásuk szépen ível felfelé. Ezekkel az eredményekkel pontszámban be is érték a hazaiakat. A záró párosok küzdelmében azonban ismét remekeltek a hazai csapat rutinos játékosai és a mérkőzés legjobb eredményét elérő Sass Edit és Frank Noémi által fölényessé tették a győzelmet.
Psz: Sass E. 604, Tóth-Móricz K. 595, dr. Frank N. 553, Horváth S. 541, ill. Karácsony D. 576, Szabó B. 536
Ifjúsági mérkőzés: Ipartechnika Győr SE – Rába ETO Győr SE 3-1 (985-863)
Egyéni Eredmények: Boda L. 516, Kremán D. 469, ill. Lakatos V. 476, Gácsfalvi Cs. 387
NB I. Nyugat
Nagymizdó SE – Rába ETO Győr SE 7-1 (3491-3434)
Az eredmény ellenére nagyon szoros mérkőzést játszott az ETO, de ezúttal a szerencse is a hazai csapat mellé állt. Már az első párok csatájában is a pont egyenlőség mellett mindössze egy fa különbség volt a Nagymizdó előnye. A középső sorban aztán már 28ra nőtt az előnyük a hazaiaknak, de még ez sem volt behozhatatlan. A záró párosok versenyét aztán 30 fával nyerte meg a Nagymizdó játékosai, így ezúttal vereséggel távoztak a győriek.
Psz: Koller D. 587
Ifjúsági mérkőzés: Nagymizdó SE – Rába ETO Győr SE 4-0 (1080-972)
Egyéni Eredmények: Sárai M. 507, Szabó M. 465
Sárvári Kinizsi – Mosonszentmiklós 6-2 (3383-3239)
Egyenlő szett arányban ugyan, de az első párok összecsapását a hazai csapat nyerte meg. A középső sorban Papp László nagy izgalmak közepette, de 1 fával megverte ellenfelét, amivel szépíteni tudott. A záró sorok versenyében Hősi Rezső tudott még pontot szerezni, de a mérkőzés végeredményét ez már jelentősen nem befolyásolta.
Psz: Papp L. 573, Hősi R. 535
Ifjúsági mérkőzés: Sárvári Kinizsi – Mosonszentmiklós 3-1 (1033-912)
Egyéni Eredmények: Solt M. 562, Horváth M. 350
NB II. Nyugat
Scarbantia SE – Kaposvár II 3-5 (3066-3115)
Meglepte a Scarbantia csapatát a szuper ligás tartalék gárda. Az első párok után már faelőnnyel, 2-0-ra vezettek, amely különbséget a középső sorban meg is tudtak tartani. A soproni csapat csak a záró sorban a két rutinos játékosa révén tudott szépíteni, de a fa hátrányt már nem sikerült ledolgozniuk.
Psz: Zsirai Gy. 526, Kocsis Gy. 514, Turner M. 508
Csornai TSE – Soproni Sörgurítók7-1 (3178-3035)
Három párban is fölényes csornai siker született, míg a vendégek csak a másik három összecsapásban tudták megszorítani a hazai csapatot, így megszületett az újonc első győzelme.
Psz: Endrődy G. 556, Endrődy O. 539, Lodesz G.(Tömör R.) 524, Nagy L. 519, Müller K. 513, ill. Horváth A. 522
AD Flexum TK – Lauf-B TK 2-6 (3169-3292)
Még nem találták meg az új csornai pálya előnyeit a móvári csapat játékosai, így újabb vereséggel zárták ezt a fordulót is.
Psz: Horváth R.(Ledó Z.) 529, Nagy B. 505
Területi bajnokság
Károlyháza – Gyóróért Egyesület 6-2 (2407-2275)
A hazai csapat lépésről lépésre fejlődve növelte előnyét, míg a vendégjátékosok nem találták meg a hazai pálya előnyeit.
Psz: Pálfi L. 422, Pálfi Á. 408, Fülöp J. 407, Stipkovits J. 401, ill. Göcsi T. 420, Lukácsi L. 400
Jánossomorja – Kunsziget 5-3 (2520-2460)
Majdnem sikerült meglepetést okoznia a Kunszigetnek, de a hazai játékosok két jobb eredménye győzelemre mentette a mérkőzést.
Psz: Tóth Z. 461, Bóna G. 456, ifj. Tóth Z. 425, ill. Strobl G. 434, Farkas A. 431, Szalai M. 429
Jobb Dáma – Rába ETO B 5-3 (2470-2378)
Az ETO kezdett jobban, de a mérkőzés közepén két gyengébb eredmény becsúszott, így a hazai gárda a maga javára fordította a mérkőzést.
Psz: Németh P. 439, Békási L. 433, Szilágyi A. 419, ill. Gácsfalvi P. 430, Szabó Gy. 424, Szeredi O. 419
Turris SE Sopron – Petőháza 6-2 (2405-2300)
Mindkét csapatnál volt két-két átlag alatti, gyengébb eredmény, így a hazai csapat többi játékosának teljesítménye hozta meg számukra a győzelmet.
Psz: Pukler N. 442, Szekeres T. 419, Varga K. 418, Grászli A. 403 ill. Németh L. 414, Csigó A. 399
Sportműsor
Szombat
Tapétagyár Szuperliga női
Rába ETO Győr SE - Rákoshegyi VSE Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 9,30 óra
NB I. Nyugat
Rába ETO Győr SE - Sárvári Kinizsi Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 14 óra
NB II. Nyugat
S. Sörgurítók – AD Flexum Sopron, Győri úti pálya 14 óra
Területi bajnokság
Gyóróért Egyesület – Jánossomorja Répcelak 16 óra
Petőháza – Károlyháza 14 óra
Vasárnap
NB I. Nyugat
Mosonszentmiklós – NK Teke SE Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 10 óra
Győri területi bajnokság
Rába ETO B – Turris SE So