Ipartechnika siker a győri derbin

Tapétagyár Szuperliga női

Ipartechnika Győr SE – Rába ETO Győr SE 6-2 (3340-3201)

Nagyon régen rendeztek két győri csapat közti bajnoki mérkőzést, így mindkét oldalon várakozással tekintettek az összecsapás elé. Az viszont várható volt, hogy a rutin és a fiatalság között ezúttal is az előbbi lehet eredményesebb. Így is történt, hiszen az első párok küzdelme után Horváth Sarolta és Tóth-Móricz Kata révén az Ipartechnika két egyéni pont mellett majd 80 fás előnyt szerzett. A középső sorban aztán Karácsony Dolli kiváló egyéni csúccsal remekelt, és Szabó Boglárka is megmutatta, hogy pályafutásuk szépen ível felfelé. Ezekkel az eredményekkel pontszámban be is érték a hazaiakat. A záró párosok küzdelmében azonban ismét remekeltek a hazai csapat rutinos játékosai és a mérkőzés legjobb eredményét elérő Sass Edit és Frank Noémi által fölényessé tették a győzelmet.

Psz: Sass E. 604, Tóth-Móricz K. 595, dr. Frank N. 553, Horváth S. 541, ill. Karácsony D. 576, Szabó B. 536

Ifjúsági mérkőzés: Ipartechnika Győr SE – Rába ETO Győr SE 3-1 (985-863)

Egyéni Eredmények: Boda L. 516, Kremán D. 469, ill. Lakatos V. 476, Gácsfalvi Cs. 387

NB I. Nyugat

Nagymizdó SE – Rába ETO Győr SE 7-1 (3491-3434)

Az eredmény ellenére nagyon szoros mérkőzést játszott az ETO, de ezúttal a szerencse is a hazai csapat mellé állt. Már az első párok csatájában is a pont egyenlőség mellett mindössze egy fa különbség volt a Nagymizdó előnye. A középső sorban aztán már 28ra nőtt az előnyük a hazaiaknak, de még ez sem volt behozhatatlan. A záró párosok versenyét aztán 30 fával nyerte meg a Nagymizdó játékosai, így ezúttal vereséggel távoztak a győriek.

Psz: Koller D. 587

Ifjúsági mérkőzés: Nagymizdó SE – Rába ETO Győr SE 4-0 (1080-972)

Egyéni Eredmények: Sárai M. 507, Szabó M. 465

Sárvári Kinizsi – Mosonszentmiklós 6-2 (3383-3239)

Egyenlő szett arányban ugyan, de az első párok összecsapását a hazai csapat nyerte meg. A középső sorban Papp László nagy izgalmak közepette, de 1 fával megverte ellenfelét, amivel szépíteni tudott. A záró sorok versenyében Hősi Rezső tudott még pontot szerezni, de a mérkőzés végeredményét ez már jelentősen nem befolyásolta.