Idegenben mind a négy csapatunk
Az NB III, Északnyugati csoport hétvégi fordulójában mind a négy megyebeli csapatunk idegenben lép pályára.
Újpest II-FC Sopron
ÚLC, 11.00. V.: Pázsi.
A leghűségesebb város csapata a legutóbbi fordulóban imponáló különbséggel győzte le az esélyesebbnek tartott Budaörsöt. Az Újpest II a sereghajtó a mezőnyben. a Sopron egy újabb sikerrel megerősíthetné a pozícióját a táblázaton.
Veszprém-Gyirmót FC Győr
Veszprém, 16.00. V.: Jakab.
A listavezető Gyirmót három pontért utazik Veszprémbe. Valószínű, nem lesz könnyű dolga a hatodik helyezett Veszprém otthonában.
Dorog-Credobus Mosonmagyaróvár
Dorog, Buzánszky-stadion, 16.00. V.: Muhari.
Az Óvár amellett, hogy egy jó eredménnyel közelebb zárkózhatna a dobogóhoz, nagy szívességet tenne a Gyirmótnak is, amely pontegyenlőséggel áll a második helyezett Doroggal.
Bicske-ETO Akadémia
Bicske, 16.00. V.: Linn.
Az ETO fiataljai nehéz összecsapásra számíthatnak a hazai pályán mindig veszélyes, rutinos Bicske otthonában.
A forduló további párosítása: Pápa-Tatabánya, Zsámbék-Balatonfüred, Budaörs-Puskás II 16.00, Haladás-Komárom 17.30.