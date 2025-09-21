Idegenben mind a négy csapatunk

Újpest II-FC Sopron

ÚLC, 11.00. V.: Pázsi.

A leghűségesebb város csapata a legutóbbi fordulóban imponáló különbséggel győzte le az esélyesebbnek tartott Budaörsöt. Az Újpest II a sereghajtó a mezőnyben. a Sopron egy újabb sikerrel megerősíthetné a pozícióját a táblázaton.

Veszprém-Gyirmót FC Győr

Veszprém, 16.00. V.: Jakab.

A listavezető Gyirmót három pontért utazik Veszprémbe. Valószínű, nem lesz könnyű dolga a hatodik helyezett Veszprém otthonában.

Dorog-Credobus Mosonmagyaróvár

Dorog, Buzánszky-stadion, 16.00. V.: Muhari.

Az Óvár amellett, hogy egy jó eredménnyel közelebb zárkózhatna a dobogóhoz, nagy szívességet tenne a Gyirmótnak is, amely pontegyenlőséggel áll a második helyezett Doroggal.

Bicske-ETO Akadémia

Bicske, 16.00. V.: Linn.

Az ETO fiataljai nehéz összecsapásra számíthatnak a hazai pályán mindig veszélyes, rutinos Bicske otthonában.

A forduló további párosítása: Pápa-Tatabánya, Zsámbék-Balatonfüred, Budaörs-Puskás II 16.00, Haladás-Komárom 17.30.