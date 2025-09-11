szeptember 11., csütörtök

Megyei foci

51 perce

Hű, micsoda meccsek voltak a Keglovich-kupában!

Címkék#megyei foci#amatőr labdarúgás#Keglovich-kupa

Szerdán rendezték a Keglovich László Vármegyei Kupa 3. fordulóját.

Hű, micsoda meccsek voltak a Keglovich-kupában!

Boldog DAC-drukkerek.

Fotó: Kisalföld-archív

A DAC 1912 fordulatos (először a hazaiak, majd a vendégek vezettek két góllal) meccsen végül döntetlent elérve ejtette ki a kettővel magasabb osztályban szereplő Győrújbarátot. Búcsúzott  a sorozattól a megyei I. osztályú Koroncó és a Ménfőcsanak is. Izgalmas összecsapás után jutott tovább a Lébény és a Bágyogszovát.  

Eredmények: Balf–Nagycenk 1–2, Bágyogszovát–Kajárpéc 4–4 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú Bágyogszovát), Petőháza–Vitnyéd 0–2, MITE–Győrszentiván 1–1 (tizenegyesekkel: 3–4), Mecsér–Máriakálnok 1–8, Hegyeshalom–Bőny 0–2, Dunakiliti–Ménfőcsanak 4–1, Lébény–Győrújfalu 2–2 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú Lébény), Rábatamási–Koroncó 1–1 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú Rábatamási), Mihályi–Répcementi 0–1, Tét–Csorna 0–6, DAC 1912–Győrújbarát 5–5 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú DAC 1912). Játék nélkül: Veszkény–Kapuvár 0–3, Enese–Hédervár 0–3. 

A Vág–Beled mérkőzést szeptember 17-én, a Bakonyszentlászló–Mezőörs összecsapást pedig október 1-jén rendezik.

A következő forduló összecsapásait, amelyek már a legjobb nyolc közé jutásról döntenek, jövő márciusban tartják.

 

