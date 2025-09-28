szeptember 28., vasárnap

1 órája

Hosszabbításos vereség a bajnoki nyitányon

Budafok-GyKC UNI Győr 78-74 (20-18, 20-21, 19-16, 13-17, 6-2)

Budafok, férfi NB I B zöld csoport. V.: Földi, Hegedűs, Kruk. 

Győr: Tóth-Erdei, Zalka, Hágen 3/3, KÁMÁN K. 16/3, GÓBI 20. Cs.: BAKON 23/12, Polónyi 4, Nagy T. 6/6, Baliga 2. Edző: Lógár Bence. 

A nyáron alaposan megerősödő Budafok ellen végig nyílt, kiélezett, szoros mérkőzést játszott a Bakon-Góbi-Kámán K. trió vezette győri legénység. A rendes játékidőben nem is született döntés, a hosszabbításban a több ezen a szinten rutinosnak mondható játékossal rendelkező budafokiak kerekedtek felül, de a győri gárdától ez a teljesítmény, a helytállás a vereség ellenére is mindenképpen erőn felülinek mondható. 

Lógár Bence: - Úgy érzem, hogy nagyon jó meccset játszottunk, talán mindkét csapat győzelmet érdemelt volna. Egy ilyen csapattól, mint a Budafok nem szégyen kikapni, főleg idegenben. Ha ezt a munkát, hozzáállást és teljesítményt így folytatjuk majd, akkor fogunk még meglepetéseket okozni, úgyhogy büszke vagyok a csapatomra.

