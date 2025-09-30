Görbüljön! Horgász országos bajnokság döntőjét rendezik Győrben – galéria, videó

A döntőben negyven versenyző méri össze tudását. A magyar finomszerelékes horgászok a világ élvonalába tartoznak, sőt, a jelenlegi top 40 bármely nemzetközi mezőnyben helytállna. A világranglistán nők és férfiak egyaránt meghatározó szereplők – hangsúlyozta Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetségének ügyvezető elnöke.

Országos bajnokságon mérik össze tudásukat a horgászok a Marcal-tavon

Fotó: Csapó Balázs



„A magyar válogatottba kerülés majdhogynem nehezebb, mint a világversenyeken való szereplés. Az olasz, a francia is erős nemzetek, de a területtől függően a belgákat is ide sorolhatjuk és az angolok és manapság a keleti országok is jól szerepelnek a versenyeken. A finomszerelékes mezőny egyre erősödik, de egyben fogy is olyan szempontból, hogy a feeder horgászat – ami egy fenekezős szakág, kevesebb szerelékkel és egyszerűbb módszerekkel – egyre inkább kiszorítja a finomszerelékest. Az ilyen versenyek előszobája is a finomszerelékes horgászat, ugyanis aki itt jól szerepel, áttérve a feederre is az élmezőnybe kerül.”

A Marcal-tó partján a versenyzők rakós és match botokkal, illetve spiccbotokkal horgásznak, utóbbiakkal főként törpeharcsára számítva. A hét végére azonban a feletetés hatására a pontyok is megjelenhetnek. A különböző halfajok eltérő módszereket és felszerelést igényelnek.

A finomszerelékes horgászat sokkal kifinomultabb, több döntési helyzetet igénylő és nehezebb válfaja a versenyzésnek. Ezt mi a horgászat Forma egyének hívjuk

– emelte ki Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa. Hozzátette: a csaliválaszték itt jóval szélesebb. Az árvaszúnyog lárvát gyakran korlátozzák, hiszen a nehezen beszerezhető, Ukrajnából importált csali rendkívül drága. Hasonlóan nagy értéket képvisel a giliszta is, melynek felhasználhatóságát szintén limitálják. A szabályok szerint a versenyzők legfeljebb 7,5 liter élőcsalit és 20 liter etetőanyagot használhatnak, de ezen belül egyes típusokra további megszorítások vonatkoznak.

A horgászat pionírjai gyűltek össze

Noha a szeptember végi reggelek csípősek, az időjárás a versenyzők és a halak szempontjából is ideális. A dátum kiválasztását a sűrű horgásznaptár is befolyásolta.

„A horgászat populáris dolog lett, sőt: divat”