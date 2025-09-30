szeptember 30., kedd

Sporthorgászat

43 perce

Görbüljön! Horgász országos bajnokság döntőjét rendezik Győrben – galéria, videó

Címkék#finomszerelékes#sporthorgász#Marcal-tó#bajnokság#horgászat

Győr, azon belül a Marcal-tó ad otthont annak a rangos versenynek, amely a sportág hazai elitjét sorakoztatja fel. A horgászok hétfőn elfoglalták helyeiket, és megkezdték a felkészülést a csütörtökön rajtoló országos bajnokságra.

Venesz Klaudia

A döntőben negyven versenyző méri össze tudását. A magyar finomszerelékes horgászok a világ élvonalába tartoznak, sőt, a jelenlegi top 40 bármely nemzetközi mezőnyben helytállna. A világranglistán nők és férfiak egyaránt meghatározó szereplők – hangsúlyozta Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetségének ügyvezető elnöke.

horgász
Országos bajnokságon mérik össze tudásukat a horgászok a Marcal-tavon
Fotó: Csapó Balázs


„A magyar válogatottba kerülés majdhogynem nehezebb, mint a világversenyeken való szereplés. Az olasz, a francia is erős nemzetek, de a területtől függően a belgákat is ide sorolhatjuk és az angolok és manapság a keleti országok is jól szerepelnek a versenyeken. A finomszerelékes mezőny egyre erősödik, de egyben fogy is olyan szempontból, hogy a feeder horgászat – ami egy fenekezős szakág, kevesebb szerelékkel és egyszerűbb módszerekkel – egyre inkább kiszorítja a finomszerelékest. Az ilyen versenyek előszobája is a finomszerelékes horgászat, ugyanis aki itt jól szerepel, áttérve a feederre is az élmezőnybe kerül.”

A Marcal-tó partján a versenyzők rakós és match botokkal, illetve spiccbotokkal horgásznak, utóbbiakkal főként törpeharcsára számítva. A hét végére azonban a feletetés hatására a pontyok is megjelenhetnek. A különböző halfajok eltérő módszereket és felszerelést igényelnek.

A finomszerelékes horgászat sokkal kifinomultabb, több döntési helyzetet igénylő és nehezebb válfaja a versenyzésnek. Ezt mi a horgászat Forma egyének hívjuk

 – emelte ki Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa. Hozzátette: a csaliválaszték itt jóval szélesebb. Az árvaszúnyog lárvát gyakran korlátozzák, hiszen a nehezen beszerezhető, Ukrajnából importált csali rendkívül drága. Hasonlóan nagy értéket képvisel a giliszta is, melynek felhasználhatóságát szintén limitálják. A szabályok szerint a versenyzők legfeljebb 7,5 liter élőcsalit és 20 liter etetőanyagot használhatnak, de ezen belül egyes típusokra további megszorítások vonatkoznak.

A horgászat pionírjai gyűltek össze

Noha a szeptember végi reggelek csípősek, az időjárás a versenyzők és a halak szempontjából is ideális. A dátum kiválasztását a sűrű horgásznaptár is befolyásolta.
„A horgászat populáris dolog lett, sőt: divat” 

– fogalmazott Lőrincz Dénes „Dínó”, aki negyven év versenyhorgászattal a háta mögött a sportág egyik úttörője.
„Negyven éve voltunk nyolcan, tízen az országban. A sporttársakkal kitapostuk az utat, az információs társadalom vívmányai által az apró trükköket, eszközöket fejlesztve” 

– tette hozzá a tapasztalt sporthorgász, aki a felkészülés részeként napok óta gyakorolja a matchbotos dobástechnikát.

Lőrincz Dénes „Dínó" rutinos versenyző, korábban a magyar sporthorgász válogatott tagja volt
Fotó: Csapó Balázs

„A felkészülés épp olyan, mint a gerelyhajító esetében, aki kimegy, és a dobást gyakorolja. Vagy a futó, aki hiába maratonista, csak a rövid, gyorsabb futásokat gyakorolja, vagy azon a héten csak egy perceket sprintel. Itt ugyan az a helyzet: ez a két nap arra ment el, hogy a matchbotos dobótechnikámat – mert tudom, hogy jönni fog – akár szélben is tökéletesre tudjam fejleszteni. Nyilván ez nem megy két nap alatt, de visszahozható az a sok gyakorlás, amire nekem elment három tél. November végétől március végéig, amikor tehettem, kimentem, és gyakoroltam a technikát. Mindezt azért, mert tudtam, hogy a következő évadban már ezzel lehet eredményeket elérni és a versenytársak fölé lehet kerekedni” – mesélte Lőrincz Dénes, aki korábban a magyar válogatottban is szerepelt, ám egészségügyi okok miatt kényszerült háttérbe.

„A férfi felnőtt úszós a királykategória, ez a best of. Talán még egyszer bekerülhetek a válogatottba. Ehhez fontos a háttér, az, hogy legyen valaki, aki információval segít” 

– jegyezte meg, hozzátéve, hogy immár a fiával együtt versenyez, aki szintén megfertőződött a horgászat szenvedélyével. A rutinos sporthorgász szerint azonban van egy alapvetés, amit minden fiatalnak érdemes szem előtt tartania:
„Rend, rendszer, tisztaság és fegyelem kell. A mi pecánkból egyelőre ez hiányzik. Amíg mi közösen ezt nem érjük el, a fiam nem fog tudni belépni a királykategóriába.”

Az országos döntő mezőnyében számos vármegyei horgász is képviselteti magát, a teljesség igénye nélkül:

  • ifj. Hamar Ferenc, a tavalyi bajnokság győztese,
  • Timár Szabolcs, hatszoros világbajnok,
  • Nagy András, mosonmagyaróvári sporthorgász, aki a nyáron egyéni világbajnoki címet szerzett a finomszerelékes felnőtt kategóriában – erre eddig mindössze három magyarnak volt példa,
  • Magyar Gábor és Magyar Balázs, a győri MMX horgászbolt tulajdonosai.

Horgászverseny a Marcal-tavon

Fotók: Csapó Balázs

 

