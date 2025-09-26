szeptember 26., péntek

Távirányítóval a kézben

1 órája

Hétvégi élő sportközvetítések

Címkék#Japán Nagydíj#kerékpár vb#Barcelona

Kisalföld.hu
Hétvégi élő sportközvetítések

Péntek

M4 Sport. 9.30: Kerékpár, országúti vb, junior férfi mezőnyverseny 11.45: Kerékpár, országúti vb, U23-as férfi mezőnyverseny 20.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Nyíregyháza

Sport 1. 14.15: Kézilabda, klub-vb, Sardzsa-California Eagles 16.30: Kézilabda, klub-vb, Zamalek-Taubaté 19.30: Kézilabda, klub-vb, al-Ahli - Sydney University

Sport 2. 11.00: Cselgáncs, Grand Prix, Csingtao 14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok 18.45: Labdarúgás, török bajnokság, Alanyaspor-Galatasaray 21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Gil Vicente

Eurosport 1. 7.50: Kerékpár, országúti vb, junior férfi mezőnyverseny 11.50: Kerékpár, országúti vb, U23-as férfi mezőnyverseny

Eurosport 2. 11.55: Sportmászás, vb, férfi és női nehézségi mászás

Spíler 1. 19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - al-Naszr

Spíler 2. 20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Espanyol

Aréna 4. 10.30: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SBK, 1. szabadedzés 13.45: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SSP Superpole 14.45: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SBK, 2. szabadedzés 15.45: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SSP 300 Superpole 20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Werder Bremen

Match 4. 21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, West Bromwich-Leicester

Szombat

M4 Sport. 9.15: Kerékpár, országúti vb, junior férfi mezőnyverseny 11.45: Kerékpár, országúti vb, női mezőnyverseny 17.30: Labdarúgás, NB I, Diósgyőr-Debrecen 20.00: Labdarúgás, NB I, Paks-Puskás Akadémia

M4 Sport+. 15.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Kazincbarcika 18.00: Vízilabda, Magyar Kupa, elődöntő, Szolnoki Dózsa - EPS-Honvéd 19.30: Vízilabda, Magyar Kupa, elődöntő, BVSC-Manna ABC - FTC-Telekom

Sport 1.1.30: Kosárlabda, WNBA, elődöntő, Indiana Fever-Las Vegas Aces 15.15: Kézilabda, női BL, FTC-Rail Cargo Hungaria - Sola 17.45: Kézilabda, női BL, Buducsnoszt-Győri Audi ETO

Sport 2. 11.00: Cselgáncs, Grand Prix, Csingtao 14.30: Kézilabda, klub-vb, California Eagles-Magdeburg 16.30: Kézilabda, klub-vb, Taubaté-Barcelona 19.30: Kézilabda, klub-vb, Sydney University-One Veszprém 21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Estoril-Sporting

Eurosport 1. 8.10: Kerékpár, országúti vb, junior férfi mezőnyverseny 11.45: Kerékpár, országúti vb, női mezőnyverseny

Eurosport 2 12.00: Sportmászás, vb, nők, boulder döntő 14.00: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia

Spíler 1. 13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Manchester United 15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Brighton 18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham-Sunderland 20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham-Wolverhampton

Spíler 2. 16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Real Madrid 18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Alavés 20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Athletic Bilbao

Aréna 4. 1.30, 2.15, 3.00: Gyorsaságimotoros-vb, Japán Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. szabadedzés 3.45, 5.45, 6.45: Gyorsaságimotoros-vb, Japán Nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2, időmérő edzés 7.30: Gyorsaságimotoros-vb, Japán Nagydíj, MotoGP, sprintfutam 10.45, 13.45: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SBK Superpole, SBK 1. verseny 12.30: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SSP, 1. verseny 15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Wolfsburg-Leipzig 18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Atalanta 22.00: Autósport, Nascar, XFinity Series

Match 4. 13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Coventry-Birmingham 15.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Liverpool 18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Mönchengladbach-Eintracht 20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Inter

Vasárnap

M4 Sport. 9.30: Kerékpár, országúti vb, férfi mezőnyverseny 18.00: Labdarúgás, NB I, ETO-FTC

M4 Sport+. 14.15: Labdarúgás, NB I, MTK-Kisvárda 16.30: Kézilabda, NB I, FTC-Green Collect - ETO University 18.30: Vízilabda, Magyar Kupa, döntő, férfi

Sport 1. 13.15: Kézilabda, női BL, Dortmund-DVSC Schaeffler 15.45: Kézilabda, női BL, Bistrita-Metz 19.00: Kézilabda, klub-vb, One Veszprém - al-Ahli

Sport 2. 11.00: Cselgáncs, Grand Prix, Csingtao 14.30: Kézilabda, klub-vb, Magdeburg-Sardzsa 16.45: Kézilabda, klub-vb, Barcelona-Zamalek 19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Antalyaspor 21.00: Kosárlabda, WNBA, elődöntő, Indiana Fever-Las Vegas Aces

Eurosport 1. 9.30: Kerékpár, országúti vb, férfi mezőnyverseny 20.05: Lovassport, díjugratás, Bécs

Eurosport 2. 3.30: Autósport, hosszútávú autóverseny-vb 12.00: Sportmászás, vb, férfi boulder döntő 14.00: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia

Spíler 1. 14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Fulham 17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle-Arsenal

Spíler 2. 13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Sevilla 16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Celta Vigo 18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Real Sociedad 20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Betis-Osasuna

Aréna 4. 3.00: Gyorsaságimotoros-vb, Japán Nagydíj, MotoGP, Fan Parade 3.45, 5.00, 6.15: Gyorsaságimotoros-vb, Japán Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, futam 10.45, 13.45: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SBK Superpole Race, SBK 2. verseny 12.30: Motorsport, Superbike, vb, Aragónia, SSP, 2. verseny 15.30: Amerikaifutball, NFL, Minnesota Vikings-Pittsburgh Steelers 19.00: Amerikaifutball, NFL, Atlanta Falcons-Washington Commanders 22.15: Amerikaifutball, NFL, Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens

Match 4. 1.30: Amerikaifutball, NCCA, Georgia-Alabama 12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Sassuolo-Udinese 15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Roma-Verona 17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Köln-Stuttgart 21.00: Autósport, Nascar, Cup Series

