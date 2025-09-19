Hétvégi élő sportközvetítések

szeptember 19., péntek

Szombat 

M4 Sport 5.00: Atlétika, vb, Tokió 10.30: Forma-1, Azeri Nagydíj, 3. szabadedzés 12.00: Forma-2, Azeri Nagydíj, sprintfutam 14.00: Forma-1, Azeri Nagydíj, időmérő edzés 16.00: Kézilabda, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Svédország 18.00: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-Újpest 20.15: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-ETO FC

M4 Sport+ 12.00: Atlétika, vb, Tokió 16.00: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Paks 18.00: Birkózás, vb, Zágráb 20.30: Labdarúgás, szlovák bajnokság, Slovan Bratislava-Dunaszerdahely

Sport 1 18.45: Labdarúgás, portugál bajnokság, AVS Futebol SAD-Benfica

Sport 2 1.30: Baseball, MLB, Tampa Bay Rays-Boston Red Sox 10.00, 12.00 és 14.00: Autósport, ralikrossz, vb-futam, Isztambul, 1., 2. időmérő és döntők 16.00: Lósport, Kincsem+ Tuti 17.45: Kézilabda, német férfibajnokság, Erlangen-Magdeburg 19.45: Jégkorong, svájci bajnokság, Lausanne-Kloten

Eurosport 1 0.20 és 11.50: Atlétika, vb, Tokió 15.30: Országúti kerékpár, szlovák körverseny, 4. szakasz 17.00: Országúti kerékpár, luxemburgi körverseny, 4. szakasz 19.45: Sznúker, English Open, elődöntő

Eurosport 2 0.00 és 22.00: Tenisz, Laver Kupa 8.45: Triatlon, PTO Tour 14.00: Vitorlázás, The Ocean Race Europe 16.00: Motorsport, hosszútávú vb

Spíler 1 13.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool FC-Everton 15.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Tottenham Hotspur 18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Sevilla 20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Brentford

Spíler 2 13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Levante 16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Espanyol 18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Osasuna 20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Athletic Bilbao

Arena 4 13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha-Paderborn 15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hoffenheim-Bayern München 18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Leipzig-Köln 21.30: Amerikaifutball, NCAA, Oklahoma-Auburn

Match 4 13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester-Coventry 16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Bournemouth-Newcastle 18.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Chelsea 20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Milan 

Vasárnap

M4 Sport 5.00: Atlétika, vb, Tokió 9.00: Forma-2, Azeri Nagydíj, futam 11.00: Motorsport, Red Bull Showrun, Budapest 13.00: Forma-1, Azeri Nagydíj, futam 15.15: Országúti kerékpár, vb, férfi időfutam, Ruanda 17.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Debrecen 20.00: Labdarúgás, NB I, MTK-Zalaegerszeg

M4 Sport+ 10.00: Országúti kerékpár, vb, női időfutam, Ruanda 12.30: Atlétika, vb, Tokió 18.00: Birkózás, vb, Zágráb

Sport 1 9.00: Atlétika, Berlin-maraton 12.15: Tájfutás, országos rövidtávú váltóbajnokság, Veszprém 14.45: Kézilabda, német bajnokság, Füchse Berlin-Melsungen 21.00: Kosárlabda, WNBA, rájátszás

Sport 2 9.00, 10.30, 12.30 és 14.00: Autósport, Ralikrossz, vb-futam, Isztambul, 1., 2., 3. időmérő és döntők 16.00: Lósport, Kincsem+ Tuti 18.45: Labdarúgás, török bajnokság, Kasimpasa-Fenerbahce Eurosport 1 1.55 és 10.25: Atlétika, vb, Tokió 14.30: Országúti kerékpár, vb, férfi időfutam, Ruanda 17.15: Országúti kerékpár, szlovák körverseny, 5. szakasz 18.15: Országúti kerékpár, luxemburgi körverseny, 5. szakasz 19.45: Sznúker, English Open, döntő

Eurosport 2 0.00 és 21.00: Tenisz, Laver Kupa 2.00, 8.00 és 13.15: Motorsport, hosszútávú vb 10.00: Országúti kerékpár, vb, női időfutam, Ruanda 16.25: Lovaglás, díjugratás, League of Nations, Saint Tropez

Spíler 1 14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Aston Villa 17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Manchester City 20.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton-Leeds United Spíler 2 13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Celta Vigo 16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Atlético Madrid 18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Oviedo 20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Getafe

Arena 4 1.30: Amerikaifutball, NCAA, Miami-Florida 13.45: Autósport, Kamion Európa-bajnokság, Le Mans, 3. futam 15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-Union Berlin 19.00: Amerikaifutball, NFL, Philadelphia Eagles-Los Angeles Rams 22.15: Amerikaifutball, NFL, San Francisco 49ers-Arizona Cardinals

Match 4 12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Roma 15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Atalanta 17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Leverkusen-Mönchengladbach 20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Inter-Sassuolo

