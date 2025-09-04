szeptember 4., csütörtök

Megható

1 órája

Hét éve hunyt el - Egykori fizioterapeutájára emlékezik az Audi ETO

Címkék#kézilabda#Cseh Zsolt#Audi ETO KC#emlékezés

Nem felejti klubja Cseh Zsoltot, az ETO egykori fizioterapeutáját, aki hét évvel ezelőtt hunyt el.

A szomorú évforduló alkalmából a győri klubból többen is meglátogatták az egykori gyógytornász győri sírhelyét. 

Bár telnek az évek, de emléked és hiányod nem kopik a szívünkből - Cseh Zsoltra emlékeztünk. Csapatunk egykori fizioterapeutája 7 éve, tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket. Az ETO-család azóta is őrzi a közös pillanatok emlékét és minden évben, azon a napon, amikor elvesztettük őt, elmegyünk a sírjához, hogy egy-egy szál virág kíséretében, néhány történettel megidézzük Barátunkat. Nyugodj békében, Zsolt! – emlékezett közösségi oldalán is az Audi ETO. 

Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook
Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook

 

