31 perce
Hét éve hunyt el - Egykori fizioterapeutájára emlékezik az Audi ETO
Nem felejti klubja Cseh Zsoltot, az ETO egykori fizioterapeutáját, aki hét évvel ezelőtt hunyt el.
A szomorú évforduló alkalmából a győri klubból többen is meglátogatták az egykori gyógytornász győri sírhelyét.
Meghalt Cseh Zsolt, a Győri Audi ETO KC fizioterapeutájaGyászol a győri kézilabda társadalom. Életének 51. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Cseh Zsolt, a Győri Audi ETO KC fizioterapeutája, az ETO férfi kézilabda csapatának egykori játékosa.
„Bár telnek az évek, de emléked és hiányod nem kopik a szívünkből - Cseh Zsoltra emlékeztünk. Csapatunk egykori fizioterapeutája 7 éve, tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket. Az ETO-család azóta is őrzi a közös pillanatok emlékét és minden évben, azon a napon, amikor elvesztettük őt, elmegyünk a sírjához, hogy egy-egy szál virág kíséretében, néhány történettel megidézzük Barátunkat. Nyugodj békében, Zsolt!” – emlékezett közösségi oldalán is az Audi ETO.