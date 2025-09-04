Hét éve hunyt el - Egykori fizioterapeutájára emlékezik az Audi ETO

„Bár telnek az évek, de emléked és hiányod nem kopik a szívünkből - Cseh Zsoltra emlékeztünk. Csapatunk egykori fizioterapeutája 7 éve, tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket. Az ETO-család azóta is őrzi a közös pillanatok emlékét és minden évben, azon a napon, amikor elvesztettük őt, elmegyünk a sírjához, hogy egy-egy szál virág kíséretében, néhány történettel megidézzük Barátunkat. Nyugodj békében, Zsolt!” – emlékezett közösségi oldalán is az Audi ETO.

Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook