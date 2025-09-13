szeptember 13., szombat

Labdarúgás

3 órája

Hatvanéves a Csodaszarvas - nézze meg a volt ETO játékos felejthetetlen góljait

A napokban ünnepelte hatavanadik születésnapját Szarvas János korábbi kiváló labdarúgó, többek között az ETO gólerős támadója.

A korábbi csatárt jelenlegi munkahelyén a szegedi Grosics-akadémián köszöntötték a kerek évforduló alkalmából.

Szarvas Jánost (balra) jelenlegi munkahelyén is köszöntötték.
Fotó: Facebook

Az alacsony termetű támadó az akkori békéscsabai különítmény – Mracskó Mihály, Csató Sándor, Csató János, Zahorán Zoltán, Fodor Tibor – tagjaként 1996-ban érkezett Győrbe, az ETO-ba. Számára – no és sok száz győri drukkernek – különösen emlékezetes maradt a zöld-fehérek 1998-as, Diósgyőr ellen aratott 5–4-es sikere. A mérkőzés 64. percében még 4–2-re a miskolci gárda vezetett, a 82. percben aztán Korsós szépített. A hajrában jött aztán Szarvas, aki előbb a 84. percben egyenlített, majd lefújás előtt egy perccel a győztes találatot is megszerezte. Nem véletlen, hogy a találkozó után a társak a magasba dobálták. Győrött ezután gyakran csak Csodaszarvasként emlegették.

Szarvas aztán Pápán, majd a Győri Dózsában és Koroncón is futballozott. Később, már újra Békéscsabán, edzőként is dolgozott, majd vendéglátós lett, jelenleg ismét a labdarúgásban tevékenykedik, edzőként egyéni képzéssel foglalkozik.

 

