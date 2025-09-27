Handball special - Néhány évtizedet benne ragadtam a megyei kézilabdázásban játékosként, edzőként, egyesületi elnökként. A legszebb emlékeim persze azok, amikor még egymás kezébe passzoltuk a jó öreg, vaxos labdát. Kemény meccseket játszottunk a ma már beszántott és befüvesített kapuvári bitumenes pályán. Volt, hogy meccs előtt havat lapátoltunk a betonról, vagy épp a hálót foltoztuk. A kapuvári csapattal 15 éve még megnyertük a megyei bajnokságot. Évtizedekig nem lankadt a kedv, a tenni akarás, túl voltunk tizenöt kézilabdagálán, tornákon, de sajnos már csapattársat is temettünk. Kiöregedtünk, az utánpótlás és az anyagi háttér sem volt biztosított, de végül néhányan összefogtunk, és új egyesületet alapítottunk, ahol férfi és női felnőttcsapatot indítottunk a megyeiben. Azóta változott a kézilabda világa: ma már csak a gyerekeknek tanítjuk a játék alapjait. Fáj a szív, de öröm is van benne, hiszen legalább ők továbbvihetik a labdát.

Handball special - Vajon mit tartogat az idei megyei kézilabda bajnokság?

Az emlékek a szombaton induló megyei kézilabda-bajnokság rajtja kapcsán ugrottak be: vegyesek az érzések. Kár tagadni, sötétek a felhők, elfogytak a megyei csapatok, pedig volt idő, amikor a női bajnokságban két osztályba 10-12 csapat nevezett. Hétvégén mindössze hét női és hét férficsapat vág neki a szezonnak. Szerintem az anyagiak előteremtése is komoly feladat egy-egy bajnokságra, és az utánpótlás-nevelés sem egyszerű, de nyilván a csapatvezetők, akik jelenleg is állják a sarat, többet tudnának erről mesélni.

Mégis bízom benne, hogy a megmaradt csapatok jó meccseket játszanak. Elismerésem minden játékosnak, edzőnek, vezetőnek, önkéntesnek, akik évről évre összegyúrják a csapatokat és életben tartják a sportágat amatőr szinten.