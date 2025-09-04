Megyei foci
56 perce
Győzött a Rábatamási és a DAC a Keglovich-kupában
Szerdán lejátszották a még két hátralévő mérkőzést a Keglovich-kupa 2. fordulójából.
Eredmények: Kisfalud–Rábatamási 0–4, DAC 1912–Nyúl 2–1. A 3. fordulóban (szeptember 10., szerda) a Rábatamási a Koroncóval, míg a DAC 1912 a Győrújbaráttal találkozik.
Ezt ne hagyja ki!Megyei foci
2025.08.28. 10:54
Vincze Ottó lőtte tovább a Bágyogszovátot a Keglovich-kupában
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre