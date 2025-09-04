szeptember 4., csütörtök

Megyei foci

Győzött a Rábatamási és a DAC a Keglovich-kupában

Szerdán lejátszották a még két hátralévő mérkőzést a Keglovich-kupa 2. fordulójából.

Eredmények:  Kisfalud–Rábatamási 0–4, DAC 1912–Nyúl 2–1. A 3. fordulóban (szeptember 10., szerda) a Rábatamási a Koroncóval, míg a DAC 1912 a Győrújbaráttal találkozik.

 

 


 

