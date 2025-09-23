Győr hírnevét öregbítik a Patent Győri VSE kiválóságai - fotók

A klub sportolói kiváló idényt zártak. Az Európa-bajnokságon szerzett helyezések és a maratoni válogatók sikerei után szeptember elején Győr adott otthont a rangos ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokságnak. A rekordot döntő eseményen 48 ország képviseltette magát, a magyar csapat pedig tíz arany-, tíz ezüst- és hét bronzéremmel vezette az éremtáblázatot. A Győri Vízisport Egyesület versenyzői szintén hozzájárultak ehhez a bravúrhoz, amit a város önkormányzata most ünnepélyesen is elismert.

A Patent Győri Vízisport Egyesület díjazott versenyzői a városvezetőkkel.

Fotó: Csapó Balázs

A városvezetők köszönötték a Győri Vízisport Egyesület kiválóságait

Elsőként Pintér Bence polgármester szólt a résztvevőkhöz:

„Ezek a magyarok és a győriek napjait teszik szebbé, a munkájuk legjobb hírvivője városunknak és különösen hatékony és közösségformáló erő.”

Kiemelte az edzők, a családtagok, a barátok és a szurkolók szerepét is:

„Hálásak vagyunk, amiért ilyen sokan ülhetnek ma itt. A jövőben is sokat fogunk tenni azért, hogy további sportsikerek eléréséhez is adottak legyenek a feltételek. Hangsúlyozom, ne feledjék, hogy a város és a győriek önök mellett állnak. Szurkolunk önöknek, dolgozunk önökért.”