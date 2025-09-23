1 órája
Győr hírnevét öregbítik a Patent Győri VSE kiválóságai - fotók
Kedden délután a győri városháza dísztermében ünnepelték azokat a fiatalokat, akik 2025-ben Európa- és világbajnokságon képviselték a várost és Magyarországot a kajak-kenu sportágban. Elismerést kaptak a Patent Győri Vízisport Egyesület versenyzői és felkészítői.
A klub sportolói kiváló idényt zártak. Az Európa-bajnokságon szerzett helyezések és a maratoni válogatók sikerei után szeptember elején Győr adott otthont a rangos ICF Kajak-kenu Maraton Világbajnokságnak. A rekordot döntő eseményen 48 ország képviseltette magát, a magyar csapat pedig tíz arany-, tíz ezüst- és hét bronzéremmel vezette az éremtáblázatot. A Győri Vízisport Egyesület versenyzői szintén hozzájárultak ehhez a bravúrhoz, amit a város önkormányzata most ünnepélyesen is elismert.
A városvezetők köszönötték a Győri Vízisport Egyesület kiválóságait
Elsőként Pintér Bence polgármester szólt a résztvevőkhöz:
„Ezek a magyarok és a győriek napjait teszik szebbé, a munkájuk legjobb hírvivője városunknak és különösen hatékony és közösségformáló erő.”
Kiemelte az edzők, a családtagok, a barátok és a szurkolók szerepét is:
„Hálásak vagyunk, amiért ilyen sokan ülhetnek ma itt. A jövőben is sokat fogunk tenni azért, hogy további sportsikerek eléréséhez is adottak legyenek a feltételek. Hangsúlyozom, ne feledjék, hogy a város és a győriek önök mellett állnak. Szurkolunk önöknek, dolgozunk önökért.”
Köszöntötték a Patent Győri Vízisport Egyesület versenyzőitFotók: Csapó Balázs
Kósa Roland alpolgármester így folytatta a köszöntők sorát:
„Az a tény, hogy egy ilyen termet meg tudunk tölteni nemcsak érmekkel, hanem kiváló sportolókkal, magáért beszél azzal kapcsolatban, hogy Győrben milyen fontos szerepe van a kajak-kenu sportágnak. Négy arany-, három ezüst-, egy bronzérem és tizenkét komoly nemzetközi helyezés az, amit ma díjazunk és elismerünk. Önök példaképek, nem csak a fiatal sportolók számára. Bizonyítják azt, hogy Győrből is lehet világszintű sikereket elérni sportban vagy bármilyen tevékenység során. Példaképek előttünk is, hiszen kitartásuk, felkészültségük, szakmaiságuk önmagukért beszél.”
Szeles Szabolcs, a sportért és egyetemi kapcsolatokért felelős tanácsnok kiemelte, hogy büszke az egyesületre:
„Győr rendkívül gazdag sportéletének egyik, ha nem a legsikeresebb sportágáról beszélhetünk. Sőt: az egész vármegye legsikeresebb egyesülete a Győri Vízisport Egyesület, ahol közel 700 ember sportolhat, felnőttek és diákok egyaránt. Büszke vagyok erre az egyesületre a példamutató nevelőmunka miatt is. Az itt sportolók az élet alapvető szabályait is betartják, példát mutatnak. Az idei év eredményeit nehéz lenne felsorolni, hiszen számos nemzetközi és hazai versenyen voltak sikeresek és messze vitték a város hírnevét.”
Zárásként hangsúlyozta:
„Hiszek a közös munkában és a közös jövőben is.”
A beszédek után adták át a Patent Győri Vízisport Egyesület sportolóinak és edzőinek szóló elismeréseket:
Versenyzők
- Takács Kincső
- Kolozsvári Lili
- Hudi-Kadler Panni
- Zatykó Panka
- Hoffer Eszter
- Gombás Alíz
- Petrik Abigél
- Moór Mirtill
- Kopasz Bálint
- Boros Adrián
- Erdélyi Tamás
- Hancz Illés
- Gyurós Arnold
- Kolozsvári Brúnó
- Rumi Gergő
- Kurczina Máté
- Péter Zsolt Zsombor
- Tamás Gergő
- Mayer Hunor
- Pálinkás Ármin
Stábtagok:
- Kopaszné Demeter Irén
- Kolozsváriné Csay Renáta
- Szabados Krisztián
- Tokár Krisztián
- Tamás Gábor
- Németh Gergő
- Sztanity László
- Julien Carbier
Valamint elismerték Ábrahám Csaba, GYVSE elnöke és Weisz Róbert társelnök munkáját.