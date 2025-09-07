Győri harmadik hely a Sió-kupán

A győriek végig szoros meccsen, az utolsó negyedben veszítettékel a TFSE elleni elődöntőt.

SERCO UNI Győr – TFSE-MTK 72-83 (23-17, 16-17, 23-23, 10-26)

SERCO UNI Győr: Ruff-Nagy 7, Dubei 16, Zsebe-Weninger 12/3, Ács 2, Tulonen 9 Cs.: Rozmán, Jelenc 13, Selcova 2, Lép 2, Katona 7/3, Baffy 2.

Fűzy-Antolovics Adél, vezetőedző: – Először is örülök, hogy újra itt lehetünk a Sió-kupán. Elcsépelt szöveg ez egy edző szájából, de azért vagyunk itt, hogy a szezon előtt megnézzük, mit csinálunk jól, és mit rosszul. A jó dolgokat szeretnénk megtartani, a rosszakat pedig elfelejteni. A negyedik negyedben nem tudom mi történt a támadójátékunkkal, kevés rádobásunk volt, és ezt nem lehet megengedni.

A győri lányok magabiztosan nyerték a bronzmérkőzést.

Fotó: UNI Győr/Facebook

Ezután a győriek egy héten belül másodszor találkoztak a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiával. Ezúttal a Sió-kupa bronzmeccsén.

SERCO UNI Győr – Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 112-82 (40-27, 27-19, 20-15, 25-21)

SERCO UNI Győr: Ruff-Nagy 12/6 pont, Dubei 16/12, Zsebe-Weninger 17/6, Ács 7/3, Tulonen 20/6 Cs.: Bánszegi 6, Rozmán 3/3, Jelenc 19/9, Lép 3, Katona 3/3, Baffy 6/6.

Fűzy-Antolovics Adél, vezetőedző: – Gratulálok a lányoknak a győzelemhez. Nem volt ismeretlen az ellenfél, hiszen nagyjából egy héttel ezelőtt találkoztunk már vele. Azért amikor a bajnokságban fogunk egymás ellen játszani, ott csatlakoznak majd a hiányzóik, nem ugyanaz lesz az összeállításuk, mint most. Edzésnek jó volt, tudtunk gyakorolni, és annak külön örülök hogy volt negyevenöt tripla kísérletünk is.

