Sérülés az ETO meccsén, mentő vitte el a győriek kapusát

A Győri ETO U20 két győzelemmel kezdte a női kézilabda NB I/B-s bajnokságot. A győri akadémiára nyáron érkezett Bohus Beáta együttese előbb az Érdet verte hazai pályán, majd idegeben nyert. Utóbbi meccset Bödő Panna sérülése árnyékolta be, az addig hét lövésből négyet hárító kapusnak kiugrott a válla, amit nem sikerült visszatenni a helyére, mentőt kellett hozzá hívni. A tüzetesebb orvosi vizsgálatok után derül ki, mennyire komoly a baj.

Fotó: gyorietokc.hu

Borsod SK–Győri ETO U20 26–29 (9–14)

Kazincbarcika, NB I/B-s női mérkőzés, 100 néző. V.: Babidorics, Reszegi-Szojka.

ETO U20: Bödő – VARGA D. 6, KECELI-MÉSZÁROS 6, RÉDECSI 7, Vári 1, KRISTON 4, Zákányi 1. Cs.: Lukács B. (kapus), Flaskár, Balogh L., Granát 4, Somogyi, Mészáros A., Szebeni, Léránt. Edző: Bohus Beáta.

Bohus Beáta: – Jól kezdtük a mérkőzést, remek kapusteljesítménnyel, de sajnos Bödő Panna megsérült, ami nem tett jót a csapat lelkének. Így is ötgólos előnyben voltunk a szünetben, de a második félidő elején bennragadtunk az öltözőben, fordított a Borsod. Hozzáteszem, a kiállítások miatt ekkor szinte végig emberhátrányban voltunk. A második játékrész felétől sikerült újítanunk és ritmust váltanunk, és gyors lerohanásgólokkal, jó védekezéssel nehéz, ám fontos győzelmet szereztünk. Gratulálok a csapatnak, és jobbulást kívánok a csapat nevében kapusunknak.

A Győri ETO U20 az első meccsét is megnyerte

Az 1. fordulóban: Győri ETO U20–Érd 34–21 (19–10)

Győr, NB I/B-s női mérkőzés, 100 néző. V.: Koronczai, Ónodi.

ETO U20: Horváth Z., Bödő, Lukács B. – Flaskár 3, Rédecsi 3, Granát, Mészáros A. 1, Szebeni 1, Vári 1, Keceli-Mészáros 7, Varga D. 7, Léránt 2, Kriston 6, Takács M., Zákányi 3. Edző: Bohus Beáta.

Bohus Beáta: – Átalakult Érd ellen az első hazai mérkőzésen sok technikai hibával kezdtünk. Utána nagyon jó ritmust sikerült diktálnunk és fölényes győzelmet arattunk. A védelem nagyon jól működött, mögöttük a kapusok is nagyszerűen teljesítettek. Örülök, hogy mindenki pályára került és hozzá tudott tenni a győzelemhez. (forrás: gyorietokc.hu)

Agrofeed UNI Győr II–Ajka 36–37 (17–16)

Győr, NB II-es férfimérkőzés, 50 néző. V.: Horváth K., Krupánszki.