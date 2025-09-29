Győri bajnoki címek az ob-n

Boros László, a Győri Lövészklub versenyzője nyerte a 30+30 lövéses normál számot a futócéllövők 10 méteres országos bajnokságán.

A budapesti Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett ob-n az aranymérkőzésen 6-4-re győzte le Tar Csabát (HKLK Szentendre) vasárnap - a hazai szövetség tájékoztatása szerint. A bronzérmet az alapversenyben 563 körrel az első helyen végző Sike József (Győri Lövészklub) szerezte meg, aki a harmadik helyért rendezett össezcsapáson 6-2-re múlta felül Tasi Tamást (HKLK Szentendre). A csapatversenyben az első helyen a Tasi Tamás, Tar Csaba, Papp Ákos alkotta HKLK Szentendre „B” együttese végzett.

A 40 vegyes számban Sike József (Győri Lövészklub, 376 kör), Boros László (Győri Lövészklub, 372), Tasi Tamás (HKLK Szentendre, 361) volt az első három sorrendje. Csapatban az aranyérmet a HKLK Szentendre nyerte meg Tasi Tamás, Tar Csaba, Kelemen Zsolt összeállításban, a második helyen a Győri Lövészklub, a harmadikon az Élménylőtér SE végzett.

