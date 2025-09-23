szeptember 23., kedd

Torna

2 órája

Győri bajnoki címek az ob-n

Győri bajnoki címek az ob-n

A Szuper Csapatbajnokság másnapján - a férfiak között ezüstérmes volt a Győri AC – bajnokokat avattak a tornászoknál a Waberer’s országos szerbajnokságon. 

A nőknél és a férfiaknál is a tét a világbajnoki keretbe való kerülés volt. A szövetségi kapitányok szerint lassan összeáll a válogatott, de végleges vb-kereteket a szombathelyi Challenge Világkupa után hirdetnek az októberi jakartai világbajnokságra. Draskóczy Imre, a női válogatott szövetségi kapitánya elégedetten értékelte a hétvégi teljesítményeket: 

„Székely Zója remek összetettet tornázott, 51 pont felett, így biztosan ott a helye a keretben. Czifra Lili Európa-bajnoki ezüst- érme után automatikusan tagja a kiutazó csapatnak, és bízom abban, hogy a vb-n további előrelépést mutat majd! Mayer Gréti betegség után versenyzett a szer-ob-n, remélem, vele a vb-n meg tudjuk célozni az össze- tettfinálét! Nagyon örültem Péter Sára szombati ugrásának. A világkupa előtt még lesz egy utolsó felmérés október 4-én, ahol nemzetközi bírói zsűri pontozza majd a gyakorlatokat, ez ad végső képet a formáról.” 
Kovács István, a férfiválogatott szövetségi kapitánya is bizakodóan nyilatkozott: 

„Összességében elégedett vagyok, a versenyzők többsége megcsinálta a gyakorlatait, csak kisebb finomításokra van szükség. A szombati nap eldöntötte, hogy Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek biztos tagja a vb-csapatnak. A fennmaradó két helyről a szombathelyi Challenge VK után születik döntés. Závory Szilárd, Kiss Balázs, Molnár Botond és Zámbori Zala is harcban van ezekért a helyekért, így izgalmas verseny várható.” 
Eredmények. Nők. Ugrás: 1. Mayer Gréta (DKSE) 13.166, 2. Péter Sára (Győri AC) 13.150, 3. Schermann Bianka (Veszprémi TC) 12.866. Felemás korlát: 1. Székely Zója (FTC) 13.766, 2. Czifra Bettina Lili (DKSE) 13.700, 3. Kovács Zsófia (DKSE) 13.400. Talaj: 1. Péter Sára (Győri AC) 13.100, 2. Mayer Gréta (DKSE) 12.466, 3. Schermann Bianka (Veszprémi TC) 12.300. Gerenda: 1. Czifra Bettina Lili (DKSE) 12.966, 2. Mayer Gréta (DKSE) 12.166, 3. Balázs Kira (Veszprémi TC) 11.933. 
Férfiak. Ugrás: 1. Závory Szilárd (FTC-Telekom) 13.750, 2. Molnár Botond (Győri AC) 13.550, 3. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 12.850. Lólengés: 1. Mészáros Krisztofer (Győri AC) 14.150, 2. Kiss Balázs (BHSE) 13.150, 3. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 13.000. Talaj: 1. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 13.400, 2. Závory Szilárd (FTC-Telekom) 13.300, 3. Zámbori Zala (FTC-Telekom) 13.050. Nyújtó: 1. Mészáros Krisztofer (Győri AC) 13.600, 2. Kiss Balázs (BHSE) 12.700, 3. Závory Szilárd (FTC-Telekom) 12.400. Gyűrű: 1. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 13.300, 2. Mészáros Krisztofer (Győri AC) és Kiss Balázs (BHSE) 13.150, 3. Závory Szilárd (FTC-Telekom) 12.850. Korlát: 1. Molnár Botond (Győri AC) 13.150, 2. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 12.800, 3. Zámbori Zala (FTC-Telekom) és Mészáros Krisztofer (Győri AC) 12.650. 
 

 

