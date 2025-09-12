Mosonmagyaróvári öngól a megyei kézilabdaderbin

A Győri Audi ETO mosonmagyaróvári vendégjátékán a hazai szurkolók egy része majomként ugrált és mutogatott Bruna de Paulára és Hatadou Sakóra, de a győriek szélsőjét, Fodor Csengét is sértő megjegyzésekkel illették.

A Győri Audi ETO játékosai egységesen álltak ki a rasszizmus ellen.

Fotó: gyorietokc.hu

A Győri Audi ETO és az MKC is elhatárolódik a történtektől

Szinte azonnal a meccs után közösségi oldalán jelezte a győri klub, hogy mélyen elítéli a történteket, míg a hazai klub elnézést kérő posztot tett ki, melyben elhatárolódott ezen személyek cselekedetétől.

A két megyei klub kapcsolata különleges. Tulajdonképpen a mosonmagyaróvári kézilabda azért létezik, mert a győriek létrehozták, és kezdetben a saját utánpótlás-játékosaikra építve fejlesztették az egyesületet.

Aztán jött egy huszárvágás, az MKC önállósodott, és meg is állta a helyét, hiszen kétszer is bronzérmes lett az élvonalban, és állandó Európa-liga-induló. Ezzel – vagyis a nagyobb sikerekkel – párhuzamosan a szurkolótábora is felduzzadt, és talán kissé fel is hígult.

A szurkolók egy csoportja a tavaly történtekben szintén kulcsszerepet vállalt, hiszen – mint ismert – a megválasztott elnök ellen két nappal később a főszurkolók is tüntettek a DVSC elleni meccsen, és emiatt is kapott büntetést a klub.

Jó eséllyel ismét példás szankció várhat a klubra, ami igazából azért lesz hatalmas öngól, mert a Motherson Mosonmagyaróvári KC jelenlegi keretében is szerepel két színes bőrű játékos: Laetitia Quist és Bevelyn Eghianruwa. Vajon mit gondolhattak ők azokban a pillanatokban? Ráadásul előbbi a pálya szélén, a kispadról láthatta a szurkolók viselkedését.

Ami igazán nagy baj, hogy néhány felelőtlen ember miatt ezúttal olyanok is bűnhődhetnek majd, akik ugyanúgy elítélik a szurkolótársaik tettét, mint a (kézilabdás) társadalom legnagyobb része...