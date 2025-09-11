Hívta az Audi ETO, mégis maradt a jelenlegi klubjában

A daniasport.hu számolt be arról, hogy több európai élcsapat – így a Győri Audi ETO KC is – hívta, Mie Höjlund mégis maradt a dán az Odense csapatánál, és 2028-ig meghosszabbította szerződését.

Mie Höjlund nemet mondott a Győri Audi ETO KC-nak.

A dán irányító a dán TV2 Sportnak nyilatkozott erről. Mint mondta: bár a győriek ajánlata megtisztelő volt számára, nem érezte úgy, hogy külföldre szerződjön.

Nem a Győri Audi ETO KC-val szeretne először BL-t nyerni

„Sokkal nagyobb büszkeség lenne számomra, ha az Odensével nyernénk meg a Bajnokok Ligáját, mint ha egy olyan klubba igazolnék, ahol ez szinte garantált” – fogalmazott a játékos, aki 2017 óta erősíti a csapatot, mellyel háromszoros bajnok lett, míg tavaly döntőt játszott a BL-ben éppen a győriek ellen.

Hozzátette: nem zárja ki, hogy egyszer kipróbálja magát külföldön, de most egyértelmű a helyzete és a célja: a következő években is az Odense projektje a legfontosabb számára.