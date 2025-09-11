szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

5 órája

Hívta az Audi ETO, mégis maradt a jelenlegi klubjában

Címkék#Odense#Mie Höjlund#Győri Audi ETO KC

A dán irányító számára egyelőre nem vonzó a külföld. Mie Höjlund többek között ezért is mondott nemet a Győri Audi ETO KC-nak.

Kisalföld.hu

A daniasport.hu számolt be arról, hogy több európai élcsapat – így a Győri Audi ETO KC is – hívta, Mie Höjlund mégis maradt a dán az Odense csapatánál, és 2028-ig meghosszabbította szerződését.

Mie Höjlund Győri Audi ETO KC
Mie Höjlund nemet mondott a Győri Audi ETO KC-nak.

A dán irányító a dán TV2 Sportnak nyilatkozott erről. Mint mondta: bár a győriek ajánlata megtisztelő volt számára, nem érezte úgy, hogy külföldre szerződjön.

Nem a Győri Audi ETO KC-val szeretne először BL-t nyerni 

„Sokkal nagyobb büszkeség lenne számomra, ha az Odensével nyernénk meg a Bajnokok Ligáját, mint ha egy olyan klubba igazolnék, ahol ez szinte garantált” – fogalmazott a játékos, aki 2017 óta erősíti a csapatot, mellyel háromszoros bajnok lett, míg tavaly döntőt játszott a BL-ben éppen a győriek ellen.

Hozzátette: nem zárja ki, hogy egyszer kipróbálja magát külföldön, de most egyértelmű a helyzete és a célja: a következő években is az Odense projektje a legfontosabb számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu