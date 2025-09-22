szeptember 22., hétfő

Móric névnap

21°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

52 perce

Buszbaleset részesei voltak a Győri Audi ETO norvég játékosai

Címkék#Veronica Kristiansen#Kristine Breistöl#Norvég Kézilabda Szövetség#Győri Audi ETO#baleset

A norvég női kézilabda-válogatott Csehországban vett részt edzőtáborban, ahol a november végén kezdődő világbajnokságra készült. Ott érte a csapatot szállító buszt baleset, de a játékosoknak – így a Győri Audi ETO kézilabdásainak – nem lett bajuk.

Kisalföld.hu

Baleset résztvevője volt a norvég női kézilabda-válogatott a csehországi edzőtáborozásuk alatt. A keretben a Győri Audi ETO-ból Veronica Kristiansen, Kristine Breistöl és Emilie Hovden szerepelt.

Győri Audi ETO
A Győri Audi ETO játékosait is szállító buszon az ablak sérült meg.
Fotó: Norvég Kézilabda Szövetség

Az egyik nap a busz az edzésre vitte a csapatot, amikor útközben hatalmas csattanásra lettek figyelmesek az utasok.

– Útban az edzésre a busz nekiütközött egy mozgásban lévő emelőkosaras járműnek – mondta Lars Hojem Kvam, a Norvég Kézilabda Szövetség kommunikációs vezetője a norvég TV2-nek. Elmondása szerint a busz néhány ablakának külső rétege betört az ütközésben.

– Szerencsére mindenkinek jól van, és ugyanaz a busz vitte vissza a csapatot az edzésről később.

A hírről először a Nettavisen számolt be.

– Mindenki jól van. Nem került üvegszilánk a busz belsejébe – mondta Stine Ruscetta Skogrand, a válogatott játékos a csapat Snapchat-fiókján.

A norvég játékosokra nem voltak hatással a történtek, ugyanis simán nyerték a tornát, miután a törököket 42–10-re, a horvátokat 31–18-ra, a cseheket 37–15-re győzték le.

A múlt héten a magyar válogatott is készült a vb-re, szombaton a svédek ellen győztek Golovin Vlagyimir tanítványai.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu