Buszbaleset részesei voltak a Győri Audi ETO norvég játékosai

Baleset résztvevője volt a norvég női kézilabda-válogatott a csehországi edzőtáborozásuk alatt. A keretben a Győri Audi ETO-ból Veronica Kristiansen, Kristine Breistöl és Emilie Hovden szerepelt.

A Győri Audi ETO játékosait is szállító buszon az ablak sérült meg.

Fotó: Norvég Kézilabda Szövetség

Az egyik nap a busz az edzésre vitte a csapatot, amikor útközben hatalmas csattanásra lettek figyelmesek az utasok.

– Útban az edzésre a busz nekiütközött egy mozgásban lévő emelőkosaras járműnek – mondta Lars Hojem Kvam, a Norvég Kézilabda Szövetség kommunikációs vezetője a norvég TV2-nek. Elmondása szerint a busz néhány ablakának külső rétege betört az ütközésben.

– Szerencsére mindenkinek jól van, és ugyanaz a busz vitte vissza a csapatot az edzésről később.

A hírről először a Nettavisen számolt be.

– Mindenki jól van. Nem került üvegszilánk a busz belsejébe – mondta Stine Ruscetta Skogrand, a válogatott játékos a csapat Snapchat-fiókján.

A norvég játékosokra nem voltak hatással a történtek, ugyanis simán nyerték a tornát, miután a törököket 42–10-re, a horvátokat 31–18-ra, a cseheket 37–15-re győzték le.

A múlt héten a magyar válogatott is készült a vb-re, szombaton a svédek ellen győztek Golovin Vlagyimir tanítványai.