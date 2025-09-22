52 perce
Buszbaleset részesei voltak a Győri Audi ETO norvég játékosai
A norvég női kézilabda-válogatott Csehországban vett részt edzőtáborban, ahol a november végén kezdődő világbajnokságra készült. Ott érte a csapatot szállító buszt baleset, de a játékosoknak – így a Győri Audi ETO kézilabdásainak – nem lett bajuk.
Baleset résztvevője volt a norvég női kézilabda-válogatott a csehországi edzőtáborozásuk alatt. A keretben a Győri Audi ETO-ból Veronica Kristiansen, Kristine Breistöl és Emilie Hovden szerepelt.
Az egyik nap a busz az edzésre vitte a csapatot, amikor útközben hatalmas csattanásra lettek figyelmesek az utasok.
– Útban az edzésre a busz nekiütközött egy mozgásban lévő emelőkosaras járműnek – mondta Lars Hojem Kvam, a Norvég Kézilabda Szövetség kommunikációs vezetője a norvég TV2-nek. Elmondása szerint a busz néhány ablakának külső rétege betört az ütközésben.
– Szerencsére mindenkinek jól van, és ugyanaz a busz vitte vissza a csapatot az edzésről később.
A hírről először a Nettavisen számolt be.
– Mindenki jól van. Nem került üvegszilánk a busz belsejébe – mondta Stine Ruscetta Skogrand, a válogatott játékos a csapat Snapchat-fiókján.
A norvég játékosokra nem voltak hatással a történtek, ugyanis simán nyerték a tornát, miután a törököket 42–10-re, a horvátokat 31–18-ra, a cseheket 37–15-re győzték le.
A múlt héten a magyar válogatott is készült a vb-re, szombaton a svédek ellen győztek Golovin Vlagyimir tanítványai.