szeptember 23., kedd

Tekla névnap

14°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

A Győri Audi ETO elleni meccs előtt menesztették az edzőt, az egykori világklasszis játékost

Címkék#montenegró#Bojana Popovic#Zoran Abramovic#Győri Audi ETO

Új edzője lett a Buducnost Podgoricának. A montenegrói klub éppen a Győri Audi ETO elleni BL-meccs előtt menesztette a korábbi világklasszis játékost, Bojana Popovicot.

Kisalföld.hu

Az OTP Group Buducnost közös megegyezéssel szerződést bontott Bojana Popovic edzővel, így a szombaton 18 órakor kezdődő Győri Audi ETO elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen már az utód, Zoran Abramovic irányítja a montenegrói együttest.

Győri Audi ETO Bojana Popovic
A Győri Audi ETO KC ellen már nem Bojana Popovic irányítja a Buucnost együttesét. 

A korábbi világklasszis játékos, Bojana Popovic 2020 novemberében lett a podgoricaiak vezetőedzője, előtte a jelenleg Mosonmagyaróváron dolgozó Dragan Adzic segítője volt.

"Játékosként, asszisztensként, sportigazgatóként, majd vezetőedzőként Bojana Popovic felbecsülhetetlen értékű munkát végzett. Professzionális hozzáállásával és kivételes tudásával segített abban, hogy klubunk a korábbi szezonok során számos kihívással szembesülve is, megtartsa helyét a Bajnokok Ligájában, és versenyképes maradjon az európai kézilabda elitjében. Emellett kulcsfontosságú szerepet játszott számos olyan játékos kinevelésében, akik jelenleg is a montenegrói válogatott gerincét képezik" – írta honlapján a klub.

Az új edző a Győri Audi ETO ellen mutatkozhat be a kispadon

Popovic utódja, Zoran Abramovic több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a profi kézilabdában, játékosként és edzőként egyaránt. Rendelkezik a legmagasabb edzői képesítéssel. Edzői pályafutását 2004-ben kezdte, és minden korosztályt irányított, a junioroktól a felnőtt csapatokig, valamint minden fiatalabb válogatott korosztály szövetségi kapitánya volt.

Zoran Abramovic váltja Popovicot.
Fotó: zrkb.me

A Lovcen csapatával háromszor nyerte meg a montenegrói bajnokságot és négyszer a kupát. A legsikeresebb montenegrói férfiklubot két szezonon keresztül vezette a SEHA Ligában.

2008-ban a férfi válogatott szövetségi kapitányának asszisztense volt az Európa-bajnokságon, 2018 és 2020 között a montenegrói férfi U16-os válogatott szövetségi kapitánya volt. Ő az RK Perper Handball alapítója is, ahol edzőként és sportigazgatóként dolgozott.

2019 novembere óta a Vojvodinánál dolgozik, ahol az U16-os korosztály edzője volt, és négyszer nyerte meg a szerbiai bajnoki címét ezzel a generációval. Emellett a kuvaiti U21-es válogatott szövetségi kapitánya is volt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu