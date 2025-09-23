A Győri Audi ETO elleni meccs előtt menesztették az edzőt, az egykori világklasszis játékost

Az OTP Group Buducnost közös megegyezéssel szerződést bontott Bojana Popovic edzővel, így a szombaton 18 órakor kezdődő Győri Audi ETO elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen már az utód, Zoran Abramovic irányítja a montenegrói együttest.

A Győri Audi ETO KC ellen már nem Bojana Popovic irányítja a Buucnost együttesét.

A korábbi világklasszis játékos, Bojana Popovic 2020 novemberében lett a podgoricaiak vezetőedzője, előtte a jelenleg Mosonmagyaróváron dolgozó Dragan Adzic segítője volt.

"Játékosként, asszisztensként, sportigazgatóként, majd vezetőedzőként Bojana Popovic felbecsülhetetlen értékű munkát végzett. Professzionális hozzáállásával és kivételes tudásával segített abban, hogy klubunk a korábbi szezonok során számos kihívással szembesülve is, megtartsa helyét a Bajnokok Ligájában, és versenyképes maradjon az európai kézilabda elitjében. Emellett kulcsfontosságú szerepet játszott számos olyan játékos kinevelésében, akik jelenleg is a montenegrói válogatott gerincét képezik" – írta honlapján a klub.

Az új edző a Győri Audi ETO ellen mutatkozhat be a kispadon

Popovic utódja, Zoran Abramovic több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a profi kézilabdában, játékosként és edzőként egyaránt. Rendelkezik a legmagasabb edzői képesítéssel. Edzői pályafutását 2004-ben kezdte, és minden korosztályt irányított, a junioroktól a felnőtt csapatokig, valamint minden fiatalabb válogatott korosztály szövetségi kapitánya volt.

Zoran Abramovic váltja Popovicot.

Fotó: zrkb.me

A Lovcen csapatával háromszor nyerte meg a montenegrói bajnokságot és négyszer a kupát. A legsikeresebb montenegrói férfiklubot két szezonon keresztül vezette a SEHA Ligában.

2008-ban a férfi válogatott szövetségi kapitányának asszisztense volt az Európa-bajnokságon, 2018 és 2020 között a montenegrói férfi U16-os válogatott szövetségi kapitánya volt. Ő az RK Perper Handball alapítója is, ahol edzőként és sportigazgatóként dolgozott.

2019 novembere óta a Vojvodinánál dolgozik, ahol az U16-os korosztály edzője volt, és négyszer nyerte meg a szerbiai bajnoki címét ezzel a generációval. Emellett a kuvaiti U21-es válogatott szövetségi kapitánya is volt.