1 órája
Szujó Zoltán: Izgalmas verseny érkezik Győrbe – videó
Szujó Zoltán szerint érdemes lesz szeptember második hétvégéjén Győrbe látogatni. Az MNASZ elnöke személyesen invitálta az érdeklődőket a III. WHB Győr Rallyra.
Szujó Zoltán szerint látványos lesz a Győr rally prológja de a gyorsasági szakaszok is nagy izgalmakat tartogatnak
Fotó: Csapó Balázs
Változatos pályák, belvárosi prológ és családi fesztiválhangulat várja a szeptember 12. és 14. között a Győr rallyra kilátogató közönséget. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Elnöke az eseményt beharangozó sajtótájékoztatóról üzent az autósport szerelmeseinek, de azoknak is, akik csak most ismerkednek a sportággal.
A III. WHB Győr Rallyt pénteken egy látványos, belvárosi prológ nyitja meg. A 2,2 kilométeres szakaszon a versenyzők idejét nem mérik, de a szűken vett kanyarok, technikás fordítók valódi csemegének számítanak.
Az urbánus környezetből szombaton az erdei gyorsasági pályákra költözik, a
- Bakonybél - Kőris-hegy
- Kisgyónbánya - Csőszpuszta
- Tés - Olaszfalu
szakaszokon mérik össze tudásukat a versenyzők. Vasárnap pedig a Rábaring köreit és a Ravazd - Tényő távot teszik meg a rallysok.
A Győr rally izgalmas belvárosi szakasszal rajtol
Szujó Zoltán egyedi hangulatú versenyt ígért. Az MNASZ elnöke úgy véli, már a felmatricázott autók látványa is figyelemfelkeltő, de a kanyarban csúszó járművek látványától és a hozzá járó hanghatástól még gyorsabban ver az ember szíve:
Felbőgnek a motorok - Éles kanyarokkal tarkított belvárosi szakaszok várják a rally szerelmeseit péntektől Győrben - videó