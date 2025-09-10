szeptember 10., szerda

Győr rally

1 órája

Szujó Zoltán: Izgalmas verseny érkezik Győrbe – videó

Címkék#Bakonybél#WHB Győr Rally#Szujó Zoltán#Kőris-hegy#autó

Szujó Zoltán szerint érdemes lesz szeptember második hétvégéjén Győrbe látogatni. Az MNASZ elnöke személyesen invitálta az érdeklődőket a III. WHB Győr Rallyra.

Kisalföld.hu
Szujó Zoltán: Izgalmas verseny érkezik Győrbe – videó

Szujó Zoltán szerint látványos lesz a Győr rally prológja de a gyorsasági szakaszok is nagy izgalmakat tartogatnak

Fotó: Csapó Balázs

Változatos pályák, belvárosi prológ és családi fesztiválhangulat várja a szeptember 12. és 14. között a Győr rallyra kilátogató közönséget. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Elnöke az eseményt beharangozó sajtótájékoztatóról üzent az autósport szerelmeseinek, de azoknak is, akik csak most ismerkednek a sportággal.

győr rally
A III. WHB Győr Rally izgalmas városi prológgal kezdődik pénteken.
Fotó: Csapó Balázs

A III. WHB Győr Rallyt pénteken egy látványos, belvárosi prológ nyitja meg. A 2,2 kilométeres szakaszon a versenyzők idejét nem mérik, de a szűken vett kanyarok, technikás fordítók valódi csemegének számítanak. 

Az urbánus környezetből szombaton az erdei gyorsasági pályákra költözik, a

  • Bakonybél - Kőris-hegy
  • Kisgyónbánya - Csőszpuszta
  • Tés - Olaszfalu

 szakaszokon mérik össze tudásukat a versenyzők. Vasárnap pedig a Rábaring köreit és a Ravazd - Tényő távot teszik meg a rallysok.

A Győr rally izgalmas belvárosi szakasszal rajtol

Szujó Zoltán egyedi hangulatú versenyt ígért. Az MNASZ elnöke úgy véli, már a felmatricázott autók látványa is figyelemfelkeltő, de a kanyarban csúszó járművek látványától és a hozzá járó hanghatástól még gyorsabban ver az ember szíve:

 

