Szujó Zoltán: Izgalmas verseny érkezik Győrbe – videó

Változatos pályák, belvárosi prológ és családi fesztiválhangulat várja a szeptember 12. és 14. között a Győr rallyra kilátogató közönséget. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Elnöke az eseményt beharangozó sajtótájékoztatóról üzent az autósport szerelmeseinek, de azoknak is, akik csak most ismerkednek a sportággal.

A III. WHB Győr Rally izgalmas városi prológgal kezdődik pénteken.

Fotó: Csapó Balázs

A III. WHB Győr Rallyt pénteken egy látványos, belvárosi prológ nyitja meg. A 2,2 kilométeres szakaszon a versenyzők idejét nem mérik, de a szűken vett kanyarok, technikás fordítók valódi csemegének számítanak.

Az urbánus környezetből szombaton az erdei gyorsasági pályákra költözik, a

Bakonybél - Kőris-hegy

Kisgyónbánya - Csőszpuszta

Tés - Olaszfalu

szakaszokon mérik össze tudásukat a versenyzők. Vasárnap pedig a Rábaring köreit és a Ravazd - Tényő távot teszik meg a rallysok.

A Győr rally izgalmas belvárosi szakasszal rajtol

Szujó Zoltán egyedi hangulatú versenyt ígért. Az MNASZ elnöke úgy véli, már a felmatricázott autók látványa is figyelemfelkeltő, de a kanyarban csúszó járművek látványától és a hozzá járó hanghatástól még gyorsabban ver az ember szíve: