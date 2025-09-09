Felbőgnek a motorok - Éles kanyarokkal tarkított belvárosi szakaszok várják a rally szerelmeseit péntektől Győrben - videó

A verseny három évvel ezelőtt, közel harminc éves kihagyást követően tért vissza Győrbe, ahol korábban komoly hagyományt teremtettek a technikai sportágnak. A III. WHB Győr Rally szeptember 12-én kezdődik Győr belvárosában a prológ szakaszokkal, szombaton és vasárnap pedig már a gyorsasági szakaszok lesznek főszerepben.

Pénteken rajtol el a III. WHB Győr Rally

Fotó: Csapó Balázs

Győr rally - A versenyzés a legfrissebb tudást követeli meg

A sajtóeseményen az augusztusban elhunyt Anda Irén sportfotósról emlékeztek meg elsőként, aki a magyar rally legszebb és legszenvedélyesebb pillanatait örökítette meg. Dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem tudományos elnökhelyettese elmondta, hogy a szervezés bonyolult folyamat – a tudás átadása, jó oktatók és kellő infrastruktúra szükséges ahhoz, hogy a győri campus helyt álljon.

Tudni kell, hogy kell versenyezni. A sport szeretete is szükséges.

- mondta el a rektor, aki kiemelte: az egyetemi csapatok sikerrel szerepelnek az autósport versenyeken. A győri egyetem hallgatói olyan tudással rendelkeznek, amiben kiemelkedő teljesítményt tudnak nyújtani a többi egyetem hasonló csapatához képest.

„A rally egyfajta példa arra, hogy lehet valaki jó és eredményes egy versenyben. A technikai sport a mérnöki tudományok terén a legfrissebb tudást követeli meg”

- emlékeztetett.

Pályaorientáció is hangsúlyos lesz a győri versenyen

Lőrincz Gergő, a SZE Szolgáltatási és Brand igazgatója már a sportesemény fiatalokra gyakorolt hatásáról beszélt.

„A szervezők méltónak találják az intézményt és a szakembereket a megvalósításhoz – ez hatalmas megtiszteltetés. Egyre nagyobb szerepet kap az egyetem a szervezésben. Az egyetem számára fontos cél, hogy a a város, az ország és azok is megismerjék az intézményt, akik még pályaválasztás előtt állnak. Az egyetem a Dunakapu térre kitelepül szimulátorokkal, a csapattagokkal is lehet beszélgetni és a pályaorientáció is hangsúlyos lesz”

- emelte ki Lőrincz Gergő.