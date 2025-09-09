szeptember 9., kedd

III. WHB Győr Rally

2 órája

Felbőgnek a motorok - Éles kanyarokkal tarkított belvárosi szakaszok várják a rally szerelmeseit péntektől Győrben - videó

Címkék#Dunakapu tér#WHB Győr Rally#prológ#szimulátor#infrastruktúra

Ezen a hétvégén rendezik meg Győrben a III. WHB Győr Rallyt. Ez alkalomból tartottak kedden sajtótájékoztatót a Széchenyi István Egyetem Innovációs Parkjában.

Kisalföld.hu

A verseny három évvel ezelőtt, közel harminc éves kihagyást követően tért vissza Győrbe, ahol korábban komoly hagyományt teremtettek a technikai sportágnak. A III. WHB Győr Rally szeptember 12-én kezdődik Győr belvárosában a prológ szakaszokkal, szombaton és vasárnap pedig már a gyorsasági szakaszok lesznek főszerepben.

Győr rally
Pénteken rajtol el a III. WHB Győr Rally
Fotó: Csapó Balázs

Győr rally - A versenyzés a legfrissebb tudást követeli meg

A sajtóeseményen az augusztusban elhunyt Anda Irén sportfotósról emlékeztek meg elsőként, aki a magyar rally legszebb és legszenvedélyesebb pillanatait örökítette meg. Dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem tudományos elnökhelyettese elmondta, hogy a szervezés bonyolult folyamat – a tudás átadása, jó oktatók és kellő infrastruktúra szükséges ahhoz, hogy a győri campus helyt álljon.

Tudni kell, hogy kell versenyezni. A sport szeretete is szükséges.

- mondta el a rektor, aki kiemelte: az egyetemi csapatok sikerrel szerepelnek az autósport versenyeken. A győri egyetem hallgatói olyan tudással rendelkeznek, amiben kiemelkedő teljesítményt tudnak nyújtani a többi egyetem hasonló csapatához képest.

„A rally egyfajta példa arra, hogy lehet valaki jó és eredményes egy versenyben. A technikai sport a mérnöki tudományok terén a legfrissebb tudást követeli meg”

- emlékeztetett.

Pályaorientáció is hangsúlyos lesz a győri versenyen

Lőrincz Gergő, a SZE Szolgáltatási és Brand igazgatója már a sportesemény fiatalokra gyakorolt hatásáról beszélt.

„A szervezők méltónak találják az intézményt és a szakembereket a megvalósításhoz – ez hatalmas megtiszteltetés. Egyre nagyobb szerepet kap az egyetem a szervezésben. Az egyetem számára fontos cél, hogy a a város, az ország és azok is megismerjék az intézményt, akik még pályaválasztás előtt állnak. Az egyetem a Dunakapu térre kitelepül szimulátorokkal, a csapattagokkal is lehet beszélgetni és a pályaorientáció is hangsúlyos lesz”

- emelte ki Lőrincz Gergő.

Őry Tamás, a rendezőbizottság elnöke már a változásokról számolt be. Az eddigi évek gyakorlatától eltérően a belvárosi szervizpark és a gyorsasági szakasz is ingyenesen látogatható lesz, ezzel még több szurkoló élvezheti biztonságos körülmények között a versenyt.

„A verseny nyomvonalát átalakítottuk, így már két rally kettes versenyt tudunk rendezni, mintegy 160 kilométeren. Ez a költséghatékonyság szempontjából jelentős lépés, ugyanis így a pilóták egyetlen hétvége alatt két versenyen is részt tudnak venni.”

  • Pénteken az előző években is nagy siket aratott Dunakapu téri helyszín telik meg élettel, ide egész hétvégén várják az érdeklődőket. A prológ szakaszon délután 5 órától este 9-ig, fordított sorrendben fognak elrajtolni a járművek, egészen elképesztő látványt nyújtva a naplementében.
  • Szombaton már a Bakonyban zúgnak a motorok, kimondottan nehéz szakaszok várnak a versenyzőkre. Őry Tamás elmondta, hogy a versenyzők érdekében, apróbb módosításokkal remote szervizt hoztak létre Zircen, ezzel közelebb vitték a szervzíparkot. Vasárnap a Rábaringen köröznek a rallyautók. Ez a valódi családi programnak ígérkezik.

Szujó Zoltán: komoly szintlépés az egyetemtől

Az MNASZ elnöke, Szujó Zoltán szerint egyértelműen látszott a győriek kiéhezettsége az elsőosztályú versenyre.

 

A városban nagy múltja van az autóversenyzésnek, ami hosszú idő, közel három évtized után tért vissza. Az egyetem részvétele és szerepvállalása is fontos. Új kultúrát akarunk építeni a magyar autósport köré. A régi béklyók ledobása fontos volt. Az, hogy az egyetem magát autósportos egyetemként definiálja, egy komoly szintlépés. Ne vegye senki természetesnek 2025-ben, hogy színvonalas, többnapos rally rendezvényt szerveznek. A gazdasági helyzet finoman szólva sem kedvez az autósport versenyek luxusának. Az egyetem részéről fontos szerepvállalás, komoly anyagi kockázatot vállal a többi szervezővel együtt

 - mondta Szujó Zoltán.

 

