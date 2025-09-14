szeptember 14., vasárnap

Autósport

1 órája

Drámaira sikerült a III. Győr Rally – XXL galéria, videók

Győr ismét a hazai autóversenyzés központjává vált. A III. WHB Győr Rally változatos szakaszokkal, látványos küzdelmekkel és sajnos súlyos balesettel is emlékezetessé tette a szeptemberi hétvégét.

Kisalföld.hu

A pénteki prológ inkább a szurkolóknak kedvezett, hiszen a belváros szívében, a Dunakapu tér rajtjához kapcsolódva a Széchenyi István Egyetem melletti körforgalmon és a technikás utcai szakaszokon száguldott végig a Győr rally mezőnye. 

Győr rally
A III. WHB Győr Rally gyorsasági szakaszán a mezőny vasárnap az écsi Rábaringre érkezett.
Fotó: Molcsányi Máté

Itt még nem számított az időeredmény, így a pilóták és navigátoraik a show-elemekre helyezték a hangsúlyt. A kopottabb gumik és a szándékosan látványos driftelések garantálták a közönség szórakoztatását. A nézők számára elkerített területek zsúfolásig teltek, hiszen először a Showtime kategória különlegességeit – Porsche, Tesla és Subaru WRC – láthatták a szurkolók, majd érkezett a Historic mezőny a klasszikus Ladákkal és Opelekkel, végül pedig az első osztályú versenyzők mutatták meg tudásukat a győri alkonyban.

Szombaton élesben folytatódott a verseny. A Kisgyónbánya- Csőszpuszta, a Tés-Olaszfalu és a Bakonybél-Kőrishegy gyorsasági szakaszok jelentették a kihívást. Idén újításként a mezőny nem tért vissza Győrbe szervizre, hanem Zircen alakítottak ki ideiglenes szervizparkot. A csapatoknak mindössze 20 percük volt a felkészítésre, ami komoly logisztikai és szerelési kihívást is jelentett.

Súlyos baleset árnyékolta be a  WHB Győr Rallyt

A verseny szervezői szombaton délután sajnálatos balesetről számoltak be. A kisgyónbányai szakaszt követő beíróban a Bodogán Motorsport Ladájába hátulról belerohant a Horváth Rallye BMW-je. Az ütközés következtében két versenybírót is elsodort a jármű, összesen hat embert szállítottak kórházba. Hárman könnyebb, hárman pedig súlyosabb sérüléseket szenvedtek. A Ladában ülő párost ugyan még aznap kiengedték a veszprémi kórházból, de csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem végződött tragédiával az eset. Egy versenybírónak megrepedt a lépe, még mindig kórházban ápolják.

Skodák csatája az ORB-n

Az Országos Ralibajnokság élmezőnye komoly küzdelmet vívott. A bajnoki éllovas Német Gábor-Németh Gergely kettős erősen kezdett, ám a második szakaszon hibáztak, így Turán Frigyesék vették át a vezetést. A folytatásban ismét Némethék bizonyultak gyorsabbnak, így minimális, fél másodperces előnnyel érkeztek a szervizbe. A nap végére mindössze egy tizedmásodperc választotta el őket a Turán–Zsiros párostól, ami jelezte, hogy vasárnap minden eldőlhet. A harmadik helyért szintén szoros volt harc. A Historic kategóriában Wirtmann Ferenc és Kerekes József Ford Escortja már korán búcsúzni kényszerült. Az élre Kelemen Csaba és Wilk Péter Lada VFTS-e került, ám ők is csak a célkanyarig jutottak. A Rally2 mezőnye sem volt mentes a drámáktól: Baksai Lászlóék élről estek ki műszaki hiba miatt, majd Várnai Dávid és Molnár Zoltán is problémákkal küzdött. Rövid ideig Faltusz Dávid állt az élen, de technikai gondjai miatt ő is feladni kényszerült a versenyt. Végül a Citroen C2-vel induló Huhák Csaba-Lászka Alex kettős nyerte a szombati napot.

Szombati eredmények

ORB

  1. Német Gábor - Németh Gergely (Skoda Fabia RS) 39:27.3
  2. Turán Frigyes - Zsiros Gábor (Skoda Fabia RS) +00.2
  3. Klausz Kristóf - Kertész Krisztián (Skoda Fabia EVO) +01:57.5

Historic

  1. Kelemen Csaba - Wilk Péter (Lada 2105 VFTS) 48:17.0
  2. Szombathelyi Péter - Heffner Gergő (Lada VFTS) +17.0
  3. Póczik Ákos - Dragán Orsolya Luca (Lada 2015) +01:21.1

Rally 2

  1. Rimár Tamás - Csicsely Pál (Honda Civic Ep3 Type R) 46:10.3 (abszolútban nem értékelt)
  2. Huhák Csaba - Lászka Alex (Citroen C2 R2) 46:18.0
  3. Várnai Dávid - Monotskó Balázs (Ford Fiesta R2T) +18.5
  4. Molnár Zoltán - Molnár Fanni (Citroen C2) +33.8

Az utolsó versenynap hat gyorsasági szakaszt tartogatott, ráadásul az eső is megnehezítette a körülményeket. A szombati minimális hátrány után Turánék újra erőre kaptak, és legyőzték Németéket. A Ravazd–Tényő gyorsasági különösen kedvezőtlenül alakult az addig még esélyes Német Gábor számára, így a Skoda Fabia RS-eket hajtó párosok végső csatája az utolsó szakaszon dőlt el.
A Historicban végül Szombathelyi Péter bizonyult a legerősebbnek Ladájával, míg a Rally2-ben a Rábaring második köre teljesen átrendezte az élmezőnyt: Fenyvesi Péter került az élre, mögötte Völcsey Viktor és Várnai Dávid zárták a versenyt.

Győr Rally a Rábaringen

Fotók: Molcsányi Máté

Vasárnapi eredmények

ORB

  1. Német Gábor - Németh Gergely (Skoda Fabia RS) 7:11.2
  2. Turán Frigyes - Zsiros Gábor (Skoda Fabia RS) +3.8
  3. Klausz Kristóf - Kertész Krisztián (Skoda Fabia EVO)

Győr Rally a Ravazd-Tényő szakaszon

Fotók: Molcsányi Máté

A III. WHB Győr Rally minden szempontból emlékezetes lett. A prológ látványosságai, a szoros bajnoki küzdelmek és a drámai kiesések mellett sajnos az említett súlyos baleset is beárnyékolta a versenyt. 

A magyar ralibajnokság mezőnye ismét bizonyította, hogy a sportág továbbra is óriási népszerűségnek örvend, és izgalmakból a szezon hátralévő részében sem lesz hiány.

