Magabiztosan nyert a Fradi Győrben

UNI Győr–FTC meccset rendeztek a női vízilabda ob I-ben.A hazaik újoncok, egy év szünet után jutottak vissza az élvonalba, a Fradi címvédő. A győriek egy hete a Magyar Kupában a nyolc közé jutottak.

Az UNI Győr–FTC meccsen a negyedik negyedre bátorodott fel a hazai csapat.

UNI Győr-GYVSE–FTC-Telekom 6–17 (0–4, 1–5, 1–5, 4–3) Győr, ob I-es női mérkőzés. V.: Pintér, Varga M. GYVSE: Balogh V. – Rádli, Finta, Iszak 1, Sunabe, Lendvai 2, Csernus, Petik 2, Svec, Koltay, Szedlák 1, Tánczos, Mozbauer, Kovács R. Edző: Petrovai Márton. FTC: Neszmély –Plevritou, Máté, Gurisatti 3, Bonca, Szalkai 3, Hertzka 2, Leimeter 1, Kuna 2, Matajsz, de Vries 4, Gulyás-Oldal 2, Kiss A. Edző: Matajsz Márk.

A hazai csapatban ezen a meccsen mutatkozott be a friss szerzemény, a japán Sunabe.

Két perc után esett az első találat, a vendégek voltak eredményesek. Több gólszerzési lehetőség maradt ki mindkét oldalon, de a Fradi így is meg tudta duplázni előnyét. A negyed hajrájában elég volt két megingás, és 4–0-ra ellépett az esélyesebb vendégcsapat.

A második szakaszban is majdnem két perc kellett az újabb gólhoz: ötméteresből növelte előnyét a Fradi, mely újabb gólokkal nyomatékosította, hogy nem ad esélyt csapatunknak (0–8). A védekezése is kemény volt a vendégeknek, lövésig sem nagyon sikerült eljutniuk ezekben a percekben a győrieknek, akik egy szép akció végén ötmétereshez jutottak, melyből Petik Panna megszerezte az első győri gólt. A negyedet újabb vendégtalálat zárta.

A fordulást követően két perc után a Fradi talált be először, majd újabb egy perc elteltével tíz lett közte (1–11). Továbbra is a vendégek domináltak. A zárószakasz előtt nem sokkal emberelőnyből sikerült megszerezni az első akciógólt, így az utolsó 8 percnek 2–14-es állással vágtak neki a csapatok.

Ebben ezúttal az UNI Győr volt először eredményes, egy perc után kihasználtak egy emberfórt. Hamar jött a válasz a Fraditól, gyors egymásutánban kétszer is betaláltak (3–16). Lendvai révén teljes létszámban is betalált a kapuba a házigazda, majd ugyanő messziről kilőtte a bal felső sarkot (5–16). A hajrában Petik volt még eredményes.