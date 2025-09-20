szeptember 20., szombat

Vízilabda

1 órája

Magabiztosan nyert a Fradi Győrben

Másik sportágban igazi klasszikus lenne. Az UNI Győr–FTC női vízilabdában még nem presztízsmeccs, egyelőre a két csapat nincs egy súlycsoportban. Az utolsó negyedre lendült bele a játékba a hazai csapat.

Kisalföld.hu

UNI Győr–FTC meccset rendeztek a női vízilabda ob I-ben.A hazaik újoncok, egy év szünet után jutottak vissza az élvonalba, a Fradi címvédő. A győriek egy hete a Magyar Kupában a nyolc közé jutottak.

UNI Győr–FTC
Az UNI Győr–FTC meccsen a negyedik negyedre bátorodott fel a hazai csapat.

UNI Győr-GYVSE–FTC-Telekom 6–17 (0–4, 1–5, 1–5, 4–3)

Győr, ob I-es női mérkőzés. V.: Pintér, Varga M.

GYVSE: Balogh V. – Rádli, Finta, Iszak 1, Sunabe, Lendvai 2, Csernus, Petik 2, Svec, Koltay, Szedlák 1, Tánczos, Mozbauer, Kovács R. Edző: Petrovai Márton.

FTC: Neszmély  –Plevritou, Máté, Gurisatti 3, Bonca, Szalkai 3, Hertzka 2, Leimeter 1, Kuna 2, Matajsz, de Vries 4, Gulyás-Oldal 2, Kiss A. Edző: Matajsz Márk.

A hazai csapatban ezen a meccsen mutatkozott be a friss szerzemény, a japán Sunabe.

Két perc után esett az első találat, a vendégek voltak eredményesek. Több gólszerzési lehetőség maradt ki mindkét oldalon, de a Fradi így is meg tudta duplázni előnyét. A negyed hajrájában elég volt két megingás, és 4–0-ra ellépett az esélyesebb vendégcsapat.

A második szakaszban is majdnem két perc kellett az újabb gólhoz: ötméteresből növelte előnyét a Fradi, mely újabb gólokkal nyomatékosította, hogy nem ad esélyt csapatunknak (0–8). A védekezése is kemény volt a vendégeknek, lövésig sem nagyon sikerült eljutniuk ezekben a percekben a győrieknek, akik egy szép akció végén ötmétereshez jutottak, melyből Petik Panna megszerezte az első győri gólt. A negyedet újabb vendégtalálat zárta.

A fordulást követően két perc után a Fradi talált be először, majd újabb egy perc elteltével tíz lett közte (1–11). Továbbra is a vendégek domináltak. A zárószakasz előtt nem sokkal emberelőnyből sikerült megszerezni az első akciógólt, így az utolsó 8 percnek 2–14-es állással vágtak neki a csapatok.

Ebben ezúttal az UNI Győr volt először eredményes, egy perc után kihasználtak egy emberfórt. Hamar jött a válasz a Fraditól, gyors egymásutánban kétszer is betaláltak (3–16). Lendvai révén teljes létszámban is betalált a kapuba a házigazda, majd ugyanő messziről kilőtte a bal felső sarkot (5–16). A hajrában Petik volt még eredményes.

Nyilatkozatok az UNI Győr–FTC meccs után

  • Petrovai Márton: – Az első három negyed ne úgy sikerült, ahogyan terveztük. Többet is hibáztunk a kelleténél, de ezekből tudunk tanulni, és ha ezeket a tapasztalatokat fiatal, még rutintalan csapatunk kamatoztatni tudja, akkor az olyan csapatok ellen, melyek ellen reális esélyünk van, tudunk jó eredményeket elérni. Nekünk ugyanis nem a Fradit kell legyőznünk, mely a hiányzói ellenére is rendkívül erős volt
  • Matajsz Márk: – Az első három negyedben azt az erőt mutattuk, amit szerettünk volna. A negyedik negyed viszont nem fér bele a későbbiekben, még akkor sem, ha ez volt közel négy hónap után az első tétmeccsünk, és voltak hiányzóink. Összességében a győri csapat jó erőt mutatott, öröm ide jönni játszani, remek az uszoda, csodálatos a körülmény. Sok sikert kívánok a hazaiaknak a szezon folytatására-
  • Lendvai Natasa: – Szerintem jó mérkőzést játszottunk, az első három negyedben túlságosan tiszteltük az ellenfelet, a negyedik negyedben viszont már bátrabban tudunk játszani. Remélem, ebből tanulva a folytatásban a fontos meccseken jó eredményeket érünk el.
  • Szalkai Hanga: – Örülök annak, hogy játszhattunk egy jó meccset. Három negyedig szerintem jól teljesítettünk, az utolsó szakaszban viszont nem úgy játszottunk, ahogyan szerettünk volna. Ezekből nekünk is okulnunk kell.

 

