Új bizottság alakult Várhidi Péter vezetésével

A Gyirmót FC Győrnél megalakult a fejlesztési és szakmai bizottság, amelynek főfeladata, a sportigazgató munkájának támogatásán keresztül, a gyirmóti labdarúgás stratégiai döntéseivel, infrastrukturális és szakmai fejlődésével kapcsolatos javaslatok előkészítése lesz.

Várhidi Péter, a Gyirmót új bizottságának elnöke. Fotó: gyirmotfc.hu

A négy tagú bizottságban országosan ismert, elismert szakemberek kaptak helyet: az elnök Várhidi Péter, volt szövetségi kapitány, magyar bajnok edző, Vincze Ottó, volt válogatott, magyar bajnok labdarúgó, nagy hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező sportvezető, Szekeres Adrián, volt U20-as világbajnoki bronzérmes labdarúgó, edző-elemző, Polyák Gábor, a Gyirmót volt labdarúgója, a Gyirmót SE tehetség központ vezetője, a Bágyogszovát KSE edzője.

– Az elmúlt hónapokban rengeteg munkát végeztünk Horváth Áron ügyvezetővel, Margitai Zoltán cégvezetővel és kollégáinkkal, aminek egy része hétről hétre látszik a pályán, egy része pedig a háttérben zajlott – mondta Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója. – Természetesen tisztában vagyunk a céljainkkal, a feljutási terveinkkel, amelyeket a jelenben kell elérnünk mindhárom felnőttcsapatunkkal. Idei jelmondatunk – „Vissza a jövőbe!” -, tudatában alakítottuk ki a szakmai stábokat, a játékoskereteket, azt gondolom, a tulajdonosoknak, Horváth Ferencnek és Horváth Ernőnek köszönhetően, minden személyi és tárgyi feltétel adott ahhoz, hogy a klub munkatársainak szeme előtt, kizárólag a magasabb osztályokba való szereplés elérése lebegjen. Minden szempontból mélyről indultunk, de a sorozatos sikerek után manapság már újra mosolygós emberek járnak edzeni, dolgozni, szurkolni az Alcufer Stadionba - idézi a Gyirmót FC Győr honlapja.

" A Weitner Ádám, Koltai Tamás és Polyák Gábor vezette szakmai stábok munkáját minősítő bajnoki menetelések mellett, hamarosan jelentős fejlesztésekről is beszámolhatunk, de az is nagyon fontos volt számunkra, hogy minél több tudás érkezzen be a klubba, amely aztán meghatározó lehet a jövő építése kapcsán. Priskin Tamás és Kalmár Zsolt Gyirmótra csábítása már ennek a folyamatnak a része volt, ám rájuk egyelőre még a pályán számítunk. Örülök, büszke vagyok rá viszont, hogy felkérésemet elfogadva, olyan szakemberek is csatlakoztak a klubhoz, akik tudásukkal, tapasztalatukkal, kapcsolatukkal, nagyon sokat tehetnek a gyirmóti labdarúgás fejlődéséért.