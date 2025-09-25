Csak a Gyirmót hibátlan a Nemzeti Bajnokságokban

- A tavasz végén nagy volt a letargia Gyirmóton, hiszen a klub két felnőttcsapata kiesett a maga osztályából - kezdi Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr idén nyáron kinevezett sportigazgatója. - A Gyirmót két évtizede meghatározó szereplője volt az NB II-nek, kétszer az élvonalba is feljutott, így érthető volt a tulajdonosok csalódása. Újrakezdtük az építkezést. Az NB III-as csapathoz fiatal, de már tapasztalt és eredményes edző páros került Weitner Ádám és Lazar Stanisic személyében.

A Gyirmót FC Győr stábja: Lazar Stanisic, Horváth Cs. Attila és Weitner Ádám. Fotó: gyirmotfc.hu

A cél az volt, sőt napjainkban is az, hogy a Gyirmót minél gyorsabban kerüljön vissza az NB II-be. A két tulajdonos, Horváth Ernő és Horváth Ferenc ehhez minden feltételt megteremtett.

- Horváth Áron ügyvezetővel közösen láttunk munkához. A céloknak megfelelően alakítottuk ki a játékoskeretet. Voltak, akik már nem akartak nálunk futballozni, másokra mi nem számítottunk a jövőben - folytatja Horváth Cs. Attila. - Az érkezési oldalon általában olyanok kaptak helyet, akikben láttuk a potenciált a bajnoki cím megszerzéséhez, illetve a feljutáshoz. Folyamatosan erősödött a szakmai stáb is, a már említett edzők mellett sorolhatnám az új neveket Szekeres Adriántól Rengel Péterig, akikkel kialakult a stáb jelenlegi összetétele.

Az őszi szezon közepén az látható, ha a Gyirmót FC Győrnél jelentős hullámvölgy nem következik be, akkor az első helyét nem nagyon veszélyeztetik a riválisok az idény folyamán.

Gyirmót: 8/8 az NB III-ban

- Az tény: nyolc meccsből nyolcat nyertünk, imponáló a gólkülönbségünk - folytatja a sportigazgató. - Büszkék vagyunk rá, hogy már csak mi vagyunk százszázalékosak az NB-s mezőnyben. Az eredményeink közül érdekesség, hogy idegenben 10-0-ra győztük le a Zsámbékot. Legutóbb az egyik legnagyobb ellenfélnek tartott Veszprém otthonában győzünk simán 3-0-ra, erős csapatunk van. Minden posztra van két azonos képességű játékosunk, és a sérültek közül Katona Máté és Kovács Dominik még mostanában térhet majd vissza. Remélem, a jelenlegi lendület kitart a téli szünetig. A kiírás szerint a bajnoki cím megszerzése még kevés a feljutáshoz, ahhoz az osztályozót is sikerrel kell megvívni. Ezért télen további erősítéseket tervezünk, hogy minél masszívabb kerettel tudjunk indulni a döntő csatákba. Némi hiányérzetem a kupaszerepléssel kapcsolatban van csak, a Csákvár ellen rengeteg helyzetet hagytunk ki és a végén kaptunk egy gólt, amivel kiestünk.