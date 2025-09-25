1 órája
Csak a Gyirmót hibátlan a Nemzeti Bajnokságokban
Kilencvenkét csapat szerepel a Nemzeti Bajnokságokban (NB I, NB II, NB III), közülük már csak egy hibátlan akad. A Gyirmót FC Győr eddig valamennyi találkozóját megnyerte a harmadik vonal Északnyugati csoportjában és ezzel természetesen vezeti a csoport táblázatát.
- A tavasz végén nagy volt a letargia Gyirmóton, hiszen a klub két felnőttcsapata kiesett a maga osztályából - kezdi Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr idén nyáron kinevezett sportigazgatója. - A Gyirmót két évtizede meghatározó szereplője volt az NB II-nek, kétszer az élvonalba is feljutott, így érthető volt a tulajdonosok csalódása. Újrakezdtük az építkezést. Az NB III-as csapathoz fiatal, de már tapasztalt és eredményes edző páros került Weitner Ádám és Lazar Stanisic személyében.
A cél az volt, sőt napjainkban is az, hogy a Gyirmót minél gyorsabban kerüljön vissza az NB II-be. A két tulajdonos, Horváth Ernő és Horváth Ferenc ehhez minden feltételt megteremtett.
- Horváth Áron ügyvezetővel közösen láttunk munkához. A céloknak megfelelően alakítottuk ki a játékoskeretet. Voltak, akik már nem akartak nálunk futballozni, másokra mi nem számítottunk a jövőben - folytatja Horváth Cs. Attila. - Az érkezési oldalon általában olyanok kaptak helyet, akikben láttuk a potenciált a bajnoki cím megszerzéséhez, illetve a feljutáshoz. Folyamatosan erősödött a szakmai stáb is, a már említett edzők mellett sorolhatnám az új neveket Szekeres Adriántól Rengel Péterig, akikkel kialakult a stáb jelenlegi összetétele.
Az őszi szezon közepén az látható, ha a Gyirmót FC Győrnél jelentős hullámvölgy nem következik be, akkor az első helyét nem nagyon veszélyeztetik a riválisok az idény folyamán.
Gyirmót: 8/8 az NB III-ban
- Az tény: nyolc meccsből nyolcat nyertünk, imponáló a gólkülönbségünk - folytatja a sportigazgató. - Büszkék vagyunk rá, hogy már csak mi vagyunk százszázalékosak az NB-s mezőnyben. Az eredményeink közül érdekesség, hogy idegenben 10-0-ra győztük le a Zsámbékot. Legutóbb az egyik legnagyobb ellenfélnek tartott Veszprém otthonában győzünk simán 3-0-ra, erős csapatunk van. Minden posztra van két azonos képességű játékosunk, és a sérültek közül Katona Máté és Kovács Dominik még mostanában térhet majd vissza. Remélem, a jelenlegi lendület kitart a téli szünetig. A kiírás szerint a bajnoki cím megszerzése még kevés a feljutáshoz, ahhoz az osztályozót is sikerrel kell megvívni. Ezért télen további erősítéseket tervezünk, hogy minél masszívabb kerettel tudjunk indulni a döntő csatákba. Némi hiányérzetem a kupaszerepléssel kapcsolatban van csak, a Csákvár ellen rengeteg helyzetet hagytunk ki és a végén kaptunk egy gólt, amivel kiestünk.
A bajnokság állása
|1.
|Gyirmót
|8
|8
|0
|0
|34
|–
|5
|24
|2.
|Dorog
|8
|7
|0
|1
|14
|–
|6
|21
|3.
|Puskás A. II
|8
|6
|0
|2
|16
|–
|5
|18
|4.
|M.-óvár
|8
|4
|2
|2
|15
|–
|8
|14
|5.
|FC Sopron
|8
|4
|1
|3
|13
|–
|17
|13
|6.
|Tatabánya
|8
|4
|0
|4
|14
|–
|15
|12
|7.
|Bicske
|8
|3
|3
|2
|13
|–
|10
|12
|8.
|Komárom
|8
|3
|2
|3
|11
|–
|10
|11
|9.
|Veszprém
|8
|3
|1
|4
|11
|–
|13
|10
|10.
|ETO Akadémia
|8
|3
|1
|4
|15
|–
|19
|10
|11.
|Balatonfüred
|8
|2
|3
|3
|9
|–
|13
|9
|12.
|Pápa
|8
|2
|1
|5
|15
|–
|17
|7
|13.
|Budaörs
|8
|2
|1
|5
|10
|–
|18
|7
|14.
|Zsámbék
|8
|2
|1
|5
|14
|–
|28
|7
|15.
|Haladás
|8
|1
|1
|6
|8
|–
|17
|4
|16.
|Újpest II
|8
|1
|1
|6
|8
|–
|19
|4
Az első csapat mellett a vármegyei első osztályban szereplő Gyirmót II is hibátlan.
- Koltai Tamás edző irányításával két rutinos játékos, Priskin Tamás és Lázár Patrik fogja össze a fiatalokat - teszi hozzá Horváth Cs. Attila. - A csapat átlagéletkora tizennyolc év, a játékosok jelentős része az utánpótlásban Koltai korábbi korosztályos együtteseiben nevelkedett, jó eredményeket is értek el, lehet rájuk építeni. Ha a sportigazgatói munkámhoz tartozó megye hármas Bágyogszovát mutatóit is figyelembe veszem, akkor ősszel még nem veszítettünk pontot egyik osztályban sem. Jó lenne minél tovább húzni ezeket a sorozatokat. Persze még összel is lesznek nehéz meccseink. A jövő vasárnap Dorogon villanyfényes mérkőzésen lépünk pályára a második helyezett stadionjában az NB III-ban, nemsokára pedig DAC-Bágyogszovát rangadót rendeznek Nádorvárosban.