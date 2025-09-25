szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Csak a Gyirmót hibátlan a Nemzeti Bajnokságokban

Címkék#Weitner Ádám#Horváth Cs Attila#Lazar Stanisic#Gyirmót FC Győr#NB III

Kilencvenkét csapat szerepel a Nemzeti Bajnokságokban (NB I, NB II, NB III), közülük már csak egy hibátlan akad. A Gyirmót FC Győr eddig valamennyi találkozóját megnyerte a harmadik vonal Északnyugati csoportjában és ezzel természetesen vezeti a csoport táblázatát.

Csak a Gyirmót hibátlan a Nemzeti Bajnokságokban

- A tavasz végén nagy volt a letargia Gyirmóton, hiszen a klub két felnőttcsapata kiesett a maga osztályából - kezdi Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr idén nyáron kinevezett sportigazgatója. - A Gyirmót két évtizede meghatározó szereplője volt az NB II-nek, kétszer az élvonalba is feljutott, így érthető volt a tulajdonosok csalódása. Újrakezdtük az építkezést. Az NB III-as csapathoz fiatal, de már tapasztalt és eredményes edző páros került Weitner Ádám és Lazar Stanisic személyében.

Gyirmót
A Gyirmót FC Győr stábja: Lazar Stanisic, Horváth Cs. Attila és Weitner Ádám. Fotó: gyirmotfc.hu

A cél az volt, sőt napjainkban is az, hogy a Gyirmót minél gyorsabban kerüljön vissza az NB II-be. A két tulajdonos, Horváth Ernő és Horváth Ferenc ehhez minden feltételt megteremtett.

- Horváth Áron ügyvezetővel közösen láttunk munkához. A céloknak megfelelően alakítottuk ki  a játékoskeretet. Voltak, akik már nem akartak nálunk futballozni, másokra mi nem számítottunk a jövőben - folytatja Horváth Cs. Attila. - Az érkezési oldalon általában olyanok kaptak helyet, akikben láttuk a potenciált a bajnoki cím megszerzéséhez, illetve a feljutáshoz. Folyamatosan erősödött a szakmai stáb is, a már említett edzők mellett sorolhatnám az új neveket Szekeres Adriántól Rengel Péterig, akikkel kialakult a stáb jelenlegi összetétele. 

Az őszi szezon közepén az látható, ha a Gyirmót FC Győrnél jelentős hullámvölgy nem következik be, akkor az első helyét nem nagyon veszélyeztetik a riválisok az idény folyamán.

Gyirmót: 8/8 az NB III-ban

- Az tény: nyolc meccsből nyolcat nyertünk, imponáló a gólkülönbségünk - folytatja a sportigazgató. - Büszkék vagyunk rá, hogy már csak mi vagyunk százszázalékosak az NB-s mezőnyben. Az eredményeink közül érdekesség, hogy idegenben 10-0-ra győztük le a Zsámbékot. Legutóbb az egyik legnagyobb ellenfélnek tartott Veszprém otthonában győzünk simán 3-0-ra, erős csapatunk van. Minden posztra van két azonos képességű játékosunk, és a sérültek közül Katona Máté és Kovács Dominik még mostanában térhet majd vissza. Remélem, a jelenlegi lendület kitart a téli szünetig. A kiírás szerint a bajnoki cím megszerzése még kevés a feljutáshoz, ahhoz az osztályozót is sikerrel kell megvívni. Ezért télen további erősítéseket tervezünk, hogy minél masszívabb kerettel tudjunk indulni a döntő csatákba. Némi hiányérzetem a kupaszerepléssel kapcsolatban van csak, a Csákvár ellen rengeteg helyzetet hagytunk ki és a végén kaptunk egy gólt, amivel kiestünk.

A bajnokság állása
 

 1.Gyirmót880034524
 2.Dorog870114621
 3.Puskás A. II860216518
 4.M.-óvár842215814
 5.FC Sopron8413131713
 6.Tatabánya8404141512
 7.Bicske8332131012
 8.Komárom8323111011
 9.Veszprém8314111310
 10.ETO Akadémia8314151910
 11.Balatonfüred82339139
 12.Pápa821515177
 13.Budaörs821510187
 14.Zsámbék821514287
 15.Haladás81168174
 16.Újpest II81168194

Az első csapat mellett a vármegyei első osztályban szereplő Gyirmót II is hibátlan.

- Koltai Tamás edző irányításával két rutinos játékos, Priskin Tamás és Lázár Patrik fogja össze a fiatalokat - teszi hozzá Horváth Cs. Attila. - A csapat átlagéletkora tizennyolc év, a játékosok jelentős része az utánpótlásban Koltai korábbi korosztályos együtteseiben nevelkedett, jó eredményeket is értek el, lehet rájuk építeni. Ha a sportigazgatói munkámhoz tartozó megye hármas Bágyogszovát mutatóit is figyelembe veszem, akkor ősszel még nem veszítettünk pontot egyik osztályban sem. Jó lenne minél tovább húzni ezeket a sorozatokat. Persze még összel is lesznek nehéz meccseink. A jövő vasárnap Dorogon villanyfényes mérkőzésen lépünk pályára a második helyezett stadionjában az NB III-ban, nemsokára pedig DAC-Bágyogszovát rangadót rendeznek Nádorvárosban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu