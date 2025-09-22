szeptember 22., hétfő

Sportpolitika

1 órája

Görbicz Anita szerint ez lenne a magyar sport legnagyobb ünnepe

#olimpia#Győri Audi ETO KC#Görbicz Anita#Magyarország

Hétvégén rendezték a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját. Ezen a Győri Audi ETO KC vezetője, Görbicz Anita a kézilabdázó is megjelent, és nagy álmáról beszélt.

Kisalföld.hu

A Győri Audi ETO egykori kiválósága, aki jelenleg a klub egyik vezetője, emellett a győri akadémia elnöke, Görbicz Anita a rendezvényen arról beszélt, nagy álma, hogy Magyarország a jövőben házigazdája legyen egy olimpiának.

Görbicz Anita
Görbicz Anita szerint a magyar sport ünnepe lenne egy olimpiai rendezés.
Fotó: gyorietokc.hu

„Egy sportolónak az az álma, hogy részt vegyen egy olimpián, és azt átélni, hogy hazai rendezésű olimpián ott vannak a családtagok és a szurkolók, az hatalmas csoda lenne. A magyar sport legnagyobb ünnepe lenne, ha itt lenne Magyarországon egy olimpia.”

Görbicz Anita álma legkorábban 2036-ban válhat valósággá 

Erre egyébként legkorábban 2036-ban lenne lehetőség, mert 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig Brisbane lesz a házigazdája az ötkarikás játékoknak. A 11 év múlva esedékes olimpiára már négy hivatalos pályázó van: Nusantara (Indonézia), Ahmedábád (India), Isztambul (Törökország) és Santiago (Chile). Emellett több ország vizsgálja a kandidálás lehetőségét, köztük Katar (Doha) – az ország vezetői meg is erősítették már, hogy tárgyalásokat folytatnak a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal a 2036-os olimpiai játékok rendezési jogáról –, Szaúd-Arábia (Rijád), Egyiptom (Kairó), Dél-Korea (Szöul), Olaszország (Firenze, Bologna), Kanada (Toronto) Magyarország (Budapest) és Dánia (Koppenhága) is. A döntést a NOB a következő években hozza meg, ebben nyilván a geopolitikai, a gazdasági és a fenntarthatósági szempontok egyaránt kulcsszerepet játszanak majd.

 

