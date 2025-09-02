szeptember 2., kedd

Labdarúgás

1 órája

Gólpasszal debütált az ETO volt légiósa - videón a parádés megmozdulás

Nemrég még az ETO színeiben vitézkedett a Konferencia-ligában, hétvégén pedig már Dunaszerdahelyi AC csapatában adott gólpasszt a jó formában lévő togói játékos, Samsindin Ouro.

A győri klub augusztus elején jelentette be, hogy szeptembertől a DAC csapatában folytatja a pályafutását togói légiósa,  Samsindin Ouro. A hírnek nyilván már akkor nem örültek az ETO-drukkerek, akiknek azóta még nagyobb lehet a hiányérzetük, hiszen a togói futballista nagyszerűen játszott a zöld-fehérek Konferenci-liga-menetelése során. 

Ouro 2028. június 30-ig tartó kontraktust írt alá a dunaszerdahelyi csapattal, s a hétvégén (a kék-sárgák meggyőző, 3–0-s győzelmet arattak a Nagyszombat otthonában) be is mutatkozott új csapatában. Nem is akárhogy:

Ouro vasárnap a DAC 453. játékosaként debütált az élvonalban, ő az első togói légiósunk. És micsoda bemutatkozás volt – mindjárt egy gólpasszt is kiosztott. Üdv nálunk és sok hasonló meccset!

– adták hírül a dunaszerdahelyiek a Facebook oldalukon. 

Ouro gólpasszal debütált a DAC csapatában. Fotó: DAC 1904/Facebook

A csallóközi együttessel kötött megállapodás értelmében Ouro helyett Csinger Márk érkezett kölcsönbe a győriekhez, aki elég meggyőző teljesítménnyel játszotta be magát a Rába-parti együttesbe. Mondhatnánk, nem is volt rossz ez a csere, bár a győriek nyilván szívesebben látnák mindkét játékost a keretükben.

 

