Gólpasszal debütált az ETO volt légiósa - videón az átadás

A győri klub augusztus elején jelentette be, hogy szeptembertől a DAC csapatában folytatja a pályafutását togói légiósa, Samsindin Ouro. A hírnek nyilván már akkor nem örültek az ETO-drukkerek, akiknek azóta még nagyobb lehet a hiányérzetük, hiszen a togói futballista nagyszerűen játszott a zöld-fehérek Konferenci-liga-menetelése során.

Ouro 2028. június 30-ig tartó kontraktust írt alá a dunaszerdahelyi csapattal, s a hétvégén (a kék-sárgák meggyőző, 3–0-s győzelmet arattak a Nagyszombat otthonában) be is mutatkozott új csapatában. Nem is akárhogy:

Ouro vasárnap a DAC 453. játékosaként debütált az élvonalban, ő az első togói légiósunk. És micsoda bemutatkozás volt – mindjárt egy gólpasszt is kiosztott. Üdv nálunk és sok hasonló meccset!

– adták hírül a dunaszerdahelyiek a Facebook oldalukon.

Ouro gólpasszal debütált a DAC csapatában. Fotó: DAC 1904/Facebook

A csallóközi együttessel kötött megállapodás értelmében Ouro helyett Csinger Márk érkezett kölcsönbe a győriekhez, aki elég meggyőző teljesítménnyel játszotta be magát a Rába-parti együttesbe. Mondhatnánk, nem is volt rossz ez a csere, bár a győriek nyilván szívesebben látnák mindkét játékost a keretükben.