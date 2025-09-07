szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

22°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női labdarúgás

3 órája

Gólok ajándékba, simán nyert Győrben a Ferencváros - videóval

Címkék#rangadó#ETO FC#NB I#Ferencváros#női labdarúgás

Az elmúlt héten Bajnokok Ligája-továbbjutást elérő bajnoki címvédő Ferencváros volt a Simple Női Liga NB I 3. fordulójának rangadóján az ETO FC vendége.

Gólok ajándékba, simán nyert Győrben a Ferencváros - videóval

Meglepetésre, magabiztosan győzött Győrben a fekete mezes Ferencváros.

Fotó: fradi.hu

ETO FC–FTC-Telekom 1–4 (0–2)
Győr, Simple Női Liga NB I. V.: Urbán.
ETO: Borók – Jákri, Savanya, Süle, Matos, Vida (Csuhai, 68.), Kocsán, Achiaa (Thalita, a szünetben), Abambila, Sali, Kovács L. Vezetőedző: Székely Tibor.
FTC-Telekom: Kostic – Hanász, Zágonyi, Könczeyné Fenyvesi (Diaz, 87.), Ott, Garcia (Kubassova, 63.), Nagy Viktória (Diószegi, 87.), Kovács E., Bozsik (Németh A., 87.), Nagy Vanessza (Gégény, 89.), Czellér. Vezetőedző: Albert Flórián.
Gsz.: Matos (54.), ill. Garcia (21.), Nagy Vanessza (27., 83., 85.).

Kiegyenlítettebb első húsz percet követően egy ferencvárosi kapuskirúgás után Nagy Vanessza ugratta ki Nagy Viktóriát a jobb oldalon, a középreadás után pedig a jól érkező Garcia lőtt a hálóba. 0–1. Hat perccel később a győriek új játékosa, Achiaa húzta el a 16-oson belül Nagy Viktória lábát, tizenegyes. A büntetőt Nagy Vanessza értékesítette (0–2), így a Ferencváros kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre.
Szünet után gyorsan sikerült a győrieknek a szépítés: Süle a félpályáról ugratta ki parádés átadással Matost, aki aztán 15 méterről magabiztosan gurított a bal alsó sarokba. 1–2. A góllal visszajött a meccsbe az ETO, melynek két lehetősége is adódott az egyenlítésre, de nem sikerült egyiket sem kihasználnia. A hajrában ráadásul Borók egy hazaadást követően Nagy Viktóriának „ajándékozta a labdát, ami után Nagy Vanessza a hálóba gurított (1–3), s ezzel még nem volt vége, mert pár perccel később egy vendégkontrát kihasználva, Nagy Vanessza 17 méterről lőtt a kissé kint álló Borók fölött a győri kapuba. 1–4.
Már az első félidőben is jobban játszott a címvédő vendégcsapat, amely a szünet után könyörtelenül kihasználta a győriek hibáit, s meglepetésre, rendkívül magabiztos győzelmet aratva vitte el a három pontot az ETO otthonából.

A mérkőzés felvétele:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu