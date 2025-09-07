Gólok ajándékba, simán nyert Győrben a Ferencváros - videóval

ETO FC–FTC-Telekom 1–4 (0–2)

Győr, Simple Női Liga NB I. V.: Urbán.

ETO: Borók – Jákri, Savanya, Süle, Matos, Vida (Csuhai, 68.), Kocsán, Achiaa (Thalita, a szünetben), Abambila, Sali, Kovács L. Vezetőedző: Székely Tibor.

FTC-Telekom: Kostic – Hanász, Zágonyi, Könczeyné Fenyvesi (Diaz, 87.), Ott, Garcia (Kubassova, 63.), Nagy Viktória (Diószegi, 87.), Kovács E., Bozsik (Németh A., 87.), Nagy Vanessza (Gégény, 89.), Czellér. Vezetőedző: Albert Flórián.

Gsz.: Matos (54.), ill. Garcia (21.), Nagy Vanessza (27., 83., 85.).

Kiegyenlítettebb első húsz percet követően egy ferencvárosi kapuskirúgás után Nagy Vanessza ugratta ki Nagy Viktóriát a jobb oldalon, a középreadás után pedig a jól érkező Garcia lőtt a hálóba. 0–1. Hat perccel később a győriek új játékosa, Achiaa húzta el a 16-oson belül Nagy Viktória lábát, tizenegyes. A büntetőt Nagy Vanessza értékesítette (0–2), így a Ferencváros kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre.

Szünet után gyorsan sikerült a győrieknek a szépítés: Süle a félpályáról ugratta ki parádés átadással Matost, aki aztán 15 méterről magabiztosan gurított a bal alsó sarokba. 1–2. A góllal visszajött a meccsbe az ETO, melynek két lehetősége is adódott az egyenlítésre, de nem sikerült egyiket sem kihasználnia. A hajrában ráadásul Borók egy hazaadást követően Nagy Viktóriának „ajándékozta” a labdát, ami után Nagy Vanessza a hálóba gurított (1–3), s ezzel még nem volt vége, mert pár perccel később egy vendégkontrát kihasználva, Nagy Vanessza 17 méterről lőtt a kissé kint álló Borók fölött a győri kapuba. 1–4.

Már az első félidőben is jobban játszott a címvédő vendégcsapat, amely a szünet után könyörtelenül kihasználta a győriek hibáit, s meglepetésre, rendkívül magabiztos győzelmet aratva vitte el a három pontot az ETO otthonából.

A mérkőzés felvétele: