Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

56 perce

Gera triplájával az Óvár kiütötte a Budaörsöt

Mosonmagyaróvár Simita Budaörs

Kisalföld.hu
Gera triplájával az Óvár kiütötte a Budaörsöt

Credobus Moosnmagyaróvár-Budaörs 3-0 (1-0)
Mosonmagyaróvár, 300 néző. V.: Holczbauer.
Mosonmagyaróvár: Kovács B. - Simita, Czingráber, Vágó, Illés (Pap, 70.), Gera (Sipos, 82.), Gáncs, Ocskay (Herczeg, 82.), Kitl (Tullner, 76.), Pongrácz Erdei (Buglyó, 76.). Vezetőedző: Gyürki Gergely.
Budaörs: Konorót - Kovács G., Szécsi, Sajbán M., Schmidka, Jász (Laudán, 63.), Lehoczky (Varga, 75.), Szaka (Vas, 80.), Sinka (Németh, 80.), Molnár, Jármai. Vezetőedző: Imrik László. 
Gsz.: Gera (40., 58., 81.).

 

