szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

13°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

22 perce

A hosszabbításban szerzett pontot Fradi, a csapat vasárnap Győrben játszik

Címkék#Európa-liga#Keane#Fizz Liga#Viktoria Plzen#Fradi#Ferencvárosi TC#ETO FC

Emberhátrányban játszott több mint egy félidőt csütörtökön a Ferencvárosi TC az Európa-ligában a cseh Plzen ellen. A Fradi következő mérkőzésén, vasárnap az ETO FC ellenfele lesz, Győrben csapnak össze a felek.

Kisalföld.hu

Zöld-fehér rangadóra érkezik az ETO FC otthonába a Fradi. Robbie Keane gárdája csütörtökön az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában a Viktoria Plzen együttese ellen játszott, az utolsó pillanatban sikerült kicsikarniuk az egy pontot. 

Fradi
A Fradi döntetlent játszott a cseh együttessel, vasárnap az ETO FC ellen játszik.
Forrás: Facebook/Ferencvárosi Torna Club

A csehek Durosinmi korai góljával kerültek előnybe. Makreckis már a mérkőzés elején besárgult, majd a 37. percben, egy érthetetlen szabálytalanságot követően a büntetőlap színe pirosra változott. A mérkőzés végül a hosszabbításban dőlt el: az emberhátrányban játszó Ferencváros Pesics találatával egyenlített. 

A csehek úgy látták, jobban játszott a Fradi

A Nemzeti Sport cikke szerint a csehek csalódottak az eredmény miatt. A ceskenoviny.cz szerint a hazaiak jobban fociztak emberhátrányban, mint előtte, míg egy másik portál úgy fogalmazott:

A Plzen elszórakozta az emberelőnyt.

A Fradi a veretlen ETO FC-hez látogat

Sokat nem pihenhet Keane gárdája, ugyanis a Fizz Liga következő fordulójában Győrbe látogatnak. Az ETO több hete nem játszott hazai pályán. A stadionban ez idő alatt kicserélték a játéktér borítását, így a csapatok a vadonatúj füvön játszanak, ráadásul telt házas stadionban

Az ETO FC szeptember 28-án, vasárnap 18 órakor fogadja a Ferencvárosi TC együttesét, a mérkőzést az M4 Sport közvetíti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu