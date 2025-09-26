A hosszabbításban szerzett pontot Fradi, a csapat vasárnap Győrben játszik

Zöld-fehér rangadóra érkezik az ETO FC otthonába a Fradi. Robbie Keane gárdája csütörtökön az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában a Viktoria Plzen együttese ellen játszott, az utolsó pillanatban sikerült kicsikarniuk az egy pontot.

A Fradi döntetlent játszott a cseh együttessel, vasárnap az ETO FC ellen játszik.

Forrás: Facebook/Ferencvárosi Torna Club

A csehek Durosinmi korai góljával kerültek előnybe. Makreckis már a mérkőzés elején besárgult, majd a 37. percben, egy érthetetlen szabálytalanságot követően a büntetőlap színe pirosra változott. A mérkőzés végül a hosszabbításban dőlt el: az emberhátrányban játszó Ferencváros Pesics találatával egyenlített.

A csehek úgy látták, jobban játszott a Fradi

A Nemzeti Sport cikke szerint a csehek csalódottak az eredmény miatt. A ceskenoviny.cz szerint a hazaiak jobban fociztak emberhátrányban, mint előtte, míg egy másik portál úgy fogalmazott:

A Plzen elszórakozta az emberelőnyt.

A Fradi a veretlen ETO FC-hez látogat

Sokat nem pihenhet Keane gárdája, ugyanis a Fizz Liga következő fordulójában Győrbe látogatnak. Az ETO több hete nem játszott hazai pályán. A stadionban ez idő alatt kicserélték a játéktér borítását, így a csapatok a vadonatúj füvön játszanak, ráadásul telt házas stadionban.