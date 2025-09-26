Fordulatos csatában soproni siker

Soproni Tigrisek - MOGAAC 69-63 (11-10, 21-13, 15-26, 22-14)

Sopron, férfi Hepp-kupa, 1. forduló, V.: Hernicz, Tóth B.

Tigrisek: CSÁTALJAY 25/9, Schmidt, Erdősi 6/3, KOCSIS V. 13, KOVÁCS B 14. Cs.: Vesztergom Z. 5, GOTTLIEB 6/3, Wilfing, Bojkovszky, Pető. Edző: Balogh Gergely.

MOGAAC: Freidl 8/6, Iváncsics, BARUTA 23/9, Mester 8, Varga Z. 2. Cs.: Piukovits 6/3, Karsai 4, Gergácz, Éder, Pintér, Májer, KOVÁCS D. 7/3. Edző: Laky Tibor.

Idegesen kezdtek a csapatok, a nyitó szakaszban mindkét oldalon sok volt a hiba, majd a második negyedben egységes csapatjátékkal elléptek a hazaiak, akik a harmadik negyed derekáig tartották 10 pont körüli előnyüket. Ekkor egy 12-2-es rohammal a MOGAAC Baruta vezetésével ledolgozta hátrányát, sőt a szakasz végén meg is fordította az állást. A vármegyei derbi a záró etap közepén dőlt el, amikor a hazaiak Csátaljay és Kovács B. vezetésével egy 9-1-gyel fordítottak, és ezzel megnyerték a találkozót, amely mindkét gárda felkészülését jól szolgálta az NB II közelgő nyitányára.